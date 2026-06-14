Refuerzan seguridad en Nueva York por Finales de la NBA

Las medidas buscan evitar más detenidas, como ocurrió el pasado miércoles tras los festejos por la victoria del equipo neoyorquino.

Las autoridades de Nueva York desplegarán este sábado un amplio operativo de seguridad alrededor del Madison Square Garden (MSG) debido a la coincidencia de varios eventos masivos, entre ellos las Finales de la NBA y actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que establecerá una zona de seguridad especial en los alrededores del recinto a partir de las 16:00 horas locales. El perímetro abarcará desde la calle West 29 hasta la West 35, entre la Sexta y la Octava Avenida.

Las autoridades recomendaron evitar el área a quienes no tengan previsto asistir a alguno de los eventos programados, ya sea un concierto, establecimientos cercanos o servicios ferroviarios.

Esperan miles de aficionados por las Finales de la NBA

El operativo coincide con una fiesta de visualización organizada para seguir el encuentro entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, correspondiente a las Finales de la NBA. El evento se realizará en las inmediaciones del Madison Square Garden y contará con filtros de acceso para los asistentes.

À New York, la NYPD déploie un important dispositif (unités tactiques, barricades) autour du Madison Square Garden pour les watch parties, après des incidents violents lors des matchs précédents. pic.twitter.com/tPIBccl9sn — KnicksVerse France (15-3) (@KnicksVerseFr) June 13, 2026

La policía informó que quienes ingresen deberán pasar por controles de seguridad y tendrán restricciones para portar mochilas, bebidas alcohólicas, botellas o paraguas.

Las medidas buscan evitar incidentes similares a los registrados durante celebraciones anteriores de los Knicks. El pasado miércoles, decenas de personas fueron detenidas tras los festejos por una victoria del equipo neoyorquino en la serie por el campeonato.

Habrá revisiones para aficionados del Mundial

El dispositivo también contempla a los aficionados que se trasladarán al partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Brasil y Marruecos en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Las autoridades señalaron que los pasajeros que utilicen servicios ferroviarios para llegar al encuentro deberán someterse a revisiones de seguridad adicionales antes de abordar.

Asimismo, el NYPD anunció ajustes en la movilidad alrededor de Penn Station durante la noche. Para facilitar el desplazamiento de los asistentes, se habilitarán servicios adicionales desde las estaciones Moynihan y Grand Central, mientras continúa la vigilancia reforzada en una de las zonas con mayor afluencia de personas en Manhattan.