Refuerza Bravos de Juárez su ataque con Luca Martínez Dupuy

El delantero mexicano llega al club fronterizo para el Clausura 2026 tras su paso por el futbol argentino y una cesión por un año con opción de compra

Luca Martínez Dupuy se convirtió en nuevo refuerzo de Bravos de Juárez para el torneo Clausura 2026 del futbol mexicano, luego de que la directiva fronteriza cerrara su incorporación como parte del proyecto deportivo encabezado por Pedro Caixinha.

El atacante, nacido en San Luis Potosí y de 24 años de edad, fue seguido por otros clubes de la Liga MX, entre ellos Chivas y América; sin embargo, el conjunto juarense logró concretar la negociación para sumarlo a su plantilla de cara al próximo certamen.

Trayectoria de Luca Martínez Dupuy en el futbol argentino

La mayor parte de la carrera profesional de Martínez Dupuy se desarrolló en el futbol argentino, principalmente con Rosario Central, institución en la que se formó y debutó en la Primera División.

Durante su etapa con el club rosarino, el delantero disputó un total de 96 partidos oficiales, en los que registró 13 goles y aportó dos asistencias, consolidándose como una opción recurrente en el ataque del equipo.

En enero de 2025, el futbolista pasó a las filas de Godoy Cruz, donde tuvo mayor continuidad y participación. Con el conjunto mendocino disputó 33 encuentros y logró marcar cuatro anotaciones a lo largo de su estancia.

Experiencia con la Selección Mexicana

Además de su paso por clubes sudamericanos, Luca Martínez Dupuy cuenta con experiencia internacional al haber sido convocado por la Selección Mexicana.

El atacante disputó un partido con la Selección Mayor de México durante el año 2024, además de acumular 17 encuentros con selecciones inferiores del Tricolor, participando en categorías Sub-20, Sub-21 y Sub-23.

Este recorrido le ha permitido al jugador sumar experiencia tanto en procesos formativos como en escenarios de competencia internacional, aspecto que fue considerado por la directiva de FC Juárez al momento de concretar su llegada.

Condiciones del acuerdo con FC Juárez

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, Martínez Dupuy mantenía contrato vigente con Godoy Cruz hasta el año 2027. No obstante, ambas partes llegaron a un acuerdo para facilitar su salida rumbo al futbol mexicano.

El delantero arribará a la Liga MX mediante una cesión por un año, con opción de compra, lo que permitirá a Bravos evaluar su rendimiento antes de tomar una decisión definitiva sobre su continuidad.

Juárez busca impulsar talento mexicano

En un comunicado oficial, el club destacó que esta incorporación forma parte de su estrategia para fortalecer el plantel y cumplir con los objetivos trazados para el Clausura 2026.