Redefinen límites municipales para nuevo Estadio de Tigres

La redefinición de límites permitirá la incorporación de los inmuebles asentados en ese predio a la propiedad de la UANL, y la ampliación del terreno será clave

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En una decisión calificada como histórica, el Cabildo de Monterrey autorizó la solicitud presentada por el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Santos Guzmán, para redefinir los límites territoriales de San Nicolás con el municipio de Monterrey para el nuevo estadio de Tigres.

El acuerdo tiene como principal objetivo incorporar un área estratégica de 1,577 metros lineales a la colindancia de San Nicolás, ubicada a la altura de las avenidas Manuel L. Barragán y Regino Villarreal, a un costado del actual Estadio Universitario.

La redefinición de límites permitirá la incorporación de los inmuebles asentados en ese predio a la propiedad de la UANL, y la ampliación del terreno será fundamental para la construcción de un nuevo y moderno estadio de fútbol para la máxima casa de estudios y, por ende, para los equipos Tigres varonil y femenil.

Destaca Adrián de la Garza la magnitud del proyecto.

“Ahí es donde se construirá el nuevo estadio y una parte de lo que es estacionamiento actualmente y en el área donde está el estadio actual, pues se hará construcción a un gran estacionamiento. Hay que tener muy claro que esta es una inversión muy importante para el área metropolitana, no nada más para San Nicolás, la universidad, Tigres, sino también para Monterrey”.

La sesión de este martes contó con la presencia de directivos de los equipos profesionales de Tigres, incluyendo representantes del equipo varonil y las recientes campeonas de la Liga MX Femenil.

Una de las jugadoras, una de las llamadas “Amazonas”, acudió incluso con el trofeo obtenido el fin de semana, con el que el equipo femenil se coronó por séptima ocasión en su historia, dando un marco festivo a la trascendental aprobación.