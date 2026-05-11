Red Bull desmiente rumores de salida de Verstappen

Red Bull minimiza rumores sobre Verstappen y asegura que el neerlandés seguirá siendo clave en su proyecto rumbo a recuperar competitividad

La escudería Red Bull Racing se mantiene firme ante los rumores que rodean a su principal figura, Max Verstappen, y promete que el neerlandés “volverá a sonreír” conforme avance su proyecto deportivo. Así lo afirmó su director, Laurent Mekies, quien dejó claro que el piloto es el eje central del equipo.

Desde Le Castellet, Francia, el dirigente francés restó importancia a las especulaciones sobre una posible salida del cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1, subrayando que la escudería trabaja para recuperar el nivel competitivo que la llevó a dominar recientemente.

Un inicio complicado en 2026

Tras rozar su quinto título el año pasado, Verstappen atraviesa un arranque de temporada complicado en 2026. Actualmente ocupa la séptima posición en la clasificación, mientras su compañero Isack Hadjar se ubica en el puesto 14.

El equipo, además, se encuentra por detrás de rivales como Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, Scuderia Ferrari y McLaren F1 Team tras los primeros cuatro Grandes Premios.

Mekies reconoció las dificultades técnicas que han afectado el rendimiento del monoplaza.

“No hemos conseguido darle a Max e Isack un coche con la constancia necesaria para que tengan la confianza que necesitan para ir al límite”, admitió.

El directivo explicó que la escudería atraviesa una etapa de transición tras incorporar un nuevo bloque híbrido desarrollado junto a Ford Motor Company, dejando atrás su relación con Honda.

“Nuestro punto de partida en términos de competitividad es naturalmente modesto”, señaló Mekies, quien reconoció que aún están lejos de pelear por victorias.

Pese a ello, destacó avances recientes, como el quinto lugar de Verstappen en el Gran Premio de Miami, favorecido por ajustes en la reglamentación técnica de los motores híbridos.

“¿Significa eso que hemos vuelto y que luchamos por la victoria? ¡No! Todavía no estamos ahí, pero vamos a llegar”, afirmó.

Verstappen, pieza clave del proyecto

Ante las dudas sobre la continuidad del neerlandés, quien ha criticado los motores híbridos e incluso insinuado un posible retiro, Mekies fue contundente:

“Max está en el corazón del proyecto. Está con nosotros en todos los temas. Está implicado en todas nuestras decisiones estratégicas de futuro”.

El director recordó además que recientemente celebraron los diez años de Verstappen dentro del equipo, reforzando su vínculo con la organización.

“Mientras sigamos logrando darle un coche rápido, verán a Max sonreír”, prometió.

Mekies también respaldó al joven piloto francés Isack Hadjar, destacando que está “extremadamente bien integrado” en su segunda temporada en la Fórmula 1 y la primera junto a Verstappen.

En paralelo, desestimó los rumores sobre posibles participaciones del neerlandés en otras competencias como las 24 Horas de Le Mans, señalando que forman parte del “ruido habitual” del automovilismo.

“El ruido en la Fórmula 1 cambia según se haya tenido un buen o un mal fin de semana”, concluyó.