Recuperan mayoría de material robado a Selección de Inglaterra

Fuentes citadas por medios estadounidenses señalaron que entre los artículos desaparecidos se encontraban botas de futbol, balones, y más.

La Policía de Kansas City recuperó la mayor parte del material que fue robado a la selección de Inglaterra mientras trasladaba su equipamiento hacia su centro de operaciones para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El incidente ocurrió la noche del viernes cuando personal de la Football Association (FA) descargaba diversos artículos desde una furgoneta en el complejo deportivo Swope Soccer Village, instalación que servirá como base de entrenamiento del conjunto inglés durante el torneo.

De acuerdo con las autoridades locales, dos personas fueron detenidas y puestas bajo custodia mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del robo y si existen más involucrados.

Botas y material de entrenamiento entre los objetos sustraídos

Fuentes citadas por medios estadounidenses señalaron que entre los artículos desaparecidos se encontraban botas de futbol, balones, material de entrenamiento y otros objetos utilizados por los jugadores de la selección inglesa.

Aunque la federación inglesa confirmó el incidente, evitó proporcionar detalles sobre el valor de los artículos afectados o el alcance total de las pérdidas, debido a que la investigación permanece abierta.

Las autoridades indicaron que la mayor parte del equipo ya fue recuperada, lo que representa un alivio para el conjunto dirigido por Thomas Tuchel a pocos días de su debut mundialista.

Kansas City es la base de Inglaterra

Inglaterra eligió Kansas City como su centro de operaciones durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pese a que no disputará partidos en esa ciudad durante la primera ronda.

El equipo debutará el próximo 17 de junio frente a Croacia dentro del Grupo L. Posteriormente enfrentará a Ghana el 23 de junio y cerrará la fase de grupos ante Panamá.

El alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, informó que autoridades municipales, estatales y federales colaboran para esclarecer el caso y determinar en qué momento se produjo el robo. Mientras tanto, la selección inglesa mantiene su agenda de preparación y tenía previsto realizar este sábado su primera práctica abierta en la ciudad.