Recupera Barcelona liderato tras vencer 3-0 al Levante

Lamine Yamal celebró su victoria número 100 en partidos oficiales con el Barcelona, convirtiéndose en el jugador más joven en alcanzar esa cifra con el club

El FC Barcelona retomó el primer lugar de LaLiga tras imponerse 3-0 al Levante en el Camp Nou y aprovechar la derrota del Real Madrid ante Osasuna. El equipo azulgrana volvió a la senda del triunfo luego de dos caídas consecutivas y se colocó un punto por encima del conjunto merengue.

Marc Bernal, Frenkie de Jong y Fermín López anotaron los goles del encuentro, en un duelo que permitió al equipo dirigido por Hansi Flick recuperar confianza en la recta decisiva del campeonato.

¿Cómo fue la victoria del Barcelona ante el Levante?

El marcador se abrió apenas al minuto cuatro, cuando Marc Bernal definió desde corta distancia. El mediocampista de 18 años firmó su segundo gol con el primer equipo en jornadas consecutivas.

Frenkie de Jong amplió la ventaja al minuto 32 con un disparo dentro del área, mientras que Fermín López sentenció al 81 con un remate de larga distancia que pegó en el poste antes de ingresar.

El portero del Levante, Mathew Ryan, evitó una goleada mayor con atajadas consecutivas ante Raphinha y el propio López en los minutos finales.

Barcelona corta racha negativa y mantiene portería en cero

El triunfo permitió al Barcelona poner fin a una racha de dos derrotas, incluida la caída 2-1 ante el Girona en liga y el 4-0 frente al Atlético de Madrid en la ida de semifinales de Copa del Rey.

Además, el conjunto catalán logró mantener su arco sin goles, algo que solo había conseguido una vez en sus seis compromisos previos en todas las competiciones.

Pedri regresó a la actividad al minuto 66, tras casi un mes fuera por lesión.

Lamine Yamal alcanza 100 victorias con el club

Lamine Yamal celebró su victoria número 100 en partidos oficiales con el Barcelona, convirtiéndose en el jugador más joven en alcanzar esa cifra con el club.

100 wins.

18 years old.

Crazy. 😱 pic.twitter.com/8hrgHR4zXf — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 22, 2026

El futbolista de 18 años suma 139 partidos oficiales, con 16 empates y 23 derrotas. El entrenador Hansi Flick restó importancia a la reacción del jugador tras ser sustituido en los minutos finales.

Levante agrava su crisis en la zona baja

El Levante encadenó su cuarta derrota consecutiva y permanece en el puesto 19 de la clasificación. El equipo está un punto por encima del colista Oviedo, que tiene un partido pendiente.

El conjunto valenciano solo ha conseguido una victoria en sus últimos ocho encuentros de liga.