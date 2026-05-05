Recuerdan Martinoli y Julio César a Lamazón con mensaje especial

Lamazón fue identificado por su estilo particular al calificar peleas y su presencia constante, lo que lo convirtió en una voz familiar para el público.

La muerte de Eduardo Lamazón, una de las voces más reconocidas del boxeo en México, generó múltiples reacciones en el ámbito deportivo. Entre ellas destacaron los mensajes de Christian Martinoli y Julio César Chávez, quienes recordaron al analista con palabras que reflejan su legado dentro y fuera del ring.

Ambos personajes coincidieron en resaltar la influencia de Lamazón en la narrativa del boxeo y su impacto en generaciones de aficionados.

¿Qué dijo Christian Martinoli tras la muerte de Lamazón?

El narrador deportivo Christian Martinoli compartió un mensaje en redes sociales en el que describió a Lamazón como una figura clave en su formación y en la manera de entender el deporte.

“Hoy se fue Eduardo Lamazón, ‘Don Lama’. Genio del boxeo, la vida y el vino. Nos enseñó a brindar, a pensar y a vivir con pasión. Su ausencia pesa, pero su espíritu quedará en cada tarjeta y en cada round. Buen viaje, maestro ‘Don Lama’”.

Hoy se fue Eduardo Lamazón, ‘Don Lama’. Genio del boxeo, la vida y el vino. Nos enseñó a brindar, a pensar y a vivir con pasión.

Su ausencia pesa, pero su espíritu quedará en cada tarjeta y en cada round.

Buen viaje, maestro ‘Don Lama’. pic.twitter.com/AZtGLklfXb — Christian Martinoli 🐳 (@martinolimx) May 4, 2026

El mensaje se sumó a otras muestras de reconocimiento hacia quien fuera parte fundamental de las transmisiones de boxeo en televisión durante décadas.

¿Cómo lo recordó Julio César Chávez?

Por su parte, el exboxeador Julio César Chávez, considerado una de las máximas figuras del pugilismo mexicano, también dedicó palabras de despedida a Lamazón, destacando la cercanía que mantuvo con él.

@lamazon_oficial mi querido amigo te voy a extrañar mucho fue un honor compartir contigo en esta vida te quiero que Dios te reciba hasta pronto pic.twitter.com/sjlMsVcnd9 — Julio César Chávez (@Jcchavez115) May 4, 2026

¿Qué legado dejó Eduardo Lamazón en el boxeo?

Lamazón fue identificado por su estilo particular al calificar peleas y su presencia constante en transmisiones, lo que lo convirtió en una voz familiar para el público. Su forma de narrar y analizar lo posicionó como una figura representativa del boxeo en México.

Su fallecimiento marca el cierre de una etapa en las transmisiones deportivas, mientras que sus frases, análisis y estilo continúan presentes en la memoria de quienes siguieron su carrera.