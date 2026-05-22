Reconocen al Mundial 2026 como Torneo Sensorialmente Inclusivo

En cada uno de los estadios donde estará la justa, se garantizarán espacios diseñados para aficionados con necesidades de procesamiento sensorial

A solo tres semanas de que ruede el balón en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo ya hizo historia antes de su inauguración, pues la competición, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, se convirtió en el primer evento deportivo global en recibir la certificación de Torneo Sensorialmente Inclusivo por parte de KultureCity, una organización sin fines de lucro líder en accesibilidad.

El torneo contará con 104 partidos en 16 ciudades sede durante 39 días, comenzando el 11 de junio en la Ciudad de México, y en cada uno de los estadios se garantizarán espacios diseñados para aficionados con necesidades de procesamiento sensorial, una condición que afecta entre el 5 % y el 16.5 % de la población mundial.

Un espacio seguro

Para quienes padecen autismo, trastorno de estrés postraumático, demencia o ansiedad, la intensidad de un estadio puede resultar abrumadora debido al ruido excesivo y las propias emociones derivadas de la pasión del juego.

Buscando mitigar esto, Hisense ofrecerá salas sensoriales en todos los recintos, equipadas con iluminación tenue, reducción de ruido, asientos cómodos, recursos táctiles y pantallas con contenido visual relajante.

Estos espacios estarán disponibles en los estadios o en las zonas de experiencia para aficionados durante todo el encuentro.