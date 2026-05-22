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Reconocen al Mundial 2026 como Torneo Sensorialmente Inclusivo

Por: Carlos Nava

21 Mayo 2026, 11:06

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En cada uno de los estadios donde estará la justa, se garantizarán espacios diseñados para aficionados con necesidades de procesamiento sensorial

Reconocen al Mundial 2026 como Torneo Sensorialmente Inclusivo

A solo tres semanas de que ruede el balón en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo ya hizo historia antes de su inauguración, pues la competición, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, se convirtió en el primer evento deportivo global en recibir la certificación de Torneo Sensorialmente Inclusivo por parte de KultureCity, una organización sin fines de lucro líder en accesibilidad.

El torneo contará con 104 partidos en 16 ciudades sede durante 39 días, comenzando el 11 de junio en la Ciudad de México, y en cada uno de los estadios se garantizarán espacios diseñados para aficionados con necesidades de procesamiento sensorial, una condición que afecta entre el 5 % y el 16.5 % de la población mundial.

Un espacio seguro

Para quienes padecen autismo, trastorno de estrés postraumático, demencia o ansiedad, la intensidad de un estadio puede resultar abrumadora debido al ruido excesivo y las propias emociones derivadas de la pasión del juego.

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Buscando mitigar esto, Hisense ofrecerá salas sensoriales en todos los recintos, equipadas con iluminación tenue, reducción de ruido, asientos cómodos, recursos táctiles y pantallas con contenido visual relajante.

Estos espacios estarán disponibles en los estadios o en las zonas de experiencia para aficionados durante todo el encuentro.

«Nos enorgullece que este sea el primer torneo en recibir la designación de Inclusivo Sensorial», afirmó Heimo Schirgi, director de operaciones del torneo. Por su parte, Catherine Fang, vicepresidenta de Hisense, destacó que la verdadera innovación consiste en convertir la tecnología en accesibilidad. Uma Srivastava, directora ejecutiva de KultureCity, calificó el logro como un hito histórico para el deporte mundial.

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Además de las salas, se distribuirán bolsas sensoriales con herramientas de apoyo y se han desarrollado guías de "historias sociales" en varios idiomas para reducir la ansiedad previa al juego.

El Mundial para todos

De igual manera, Hisense también apoyará la campaña "Make the Nevers Possible", regalando entradas a familias con necesidades sensoriales en cada ciudad anfitriona.

Este esfuerzo forma parte de las amplias medidas de responsabilidad social de la FIFA para 2026, que incluirán personal capacitado, interpretación en lengua de signos en vivo para todos los partidos, paneles hápticos y audiodescripción para aficionados con discapacidad visual, consolidando este torneo como el más accesible de la historia.

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