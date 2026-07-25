Reconoce Pizarro será complicado suplir salida de Ángel Correa

El técnico de Tigres, Guido Pizarro, dijo que el club permitió la salida del delantero por el deseo que éste tenía de jugar en su país

El argentino Guido Pizarro, entrenador de Tigres, reconoció este viernes que será complicado para su equipo suplir la baja de su compatriota Ángel Correa, quien más temprano fue anunciado como refuerzo del River Plate.

“Ángel era uno de los mejores jugadores de la liga, era fundamental en la parte ofensiva de este equipo y por sus características suplirlo será difícil, las necesidades que tenemos son muy claras y esperemos que completemos la plantilla lo más pronto posible”, aceptó el estratega en conferencia de prensa.

Ángel Correa fue traspasado a River Plate en una operación cercana a los 19 millones de dólares.

El campeón con Argentina en Qatar 2022 salió de los felinos luego de una serie de tensiones en las que se vieron involucradas las directivas de Tigres y River Plate desde hace varias semanas, aunque Pizarro defendió el profesionalismo de Correa.

“Ángel fue un profesional desde el día uno en este equipo, es una gran persona. Aportó valor en la cancha en muchos aspectos. Todo mundo apreciamos cómo se ha comportado. Le estamos agradecidos porque desde el primer día aportó valor dentro del campo”, señaló.

Ángel Correa llegó a Tigres para Apertura 2025, procedente del Atlético de Madrid, jugó 54 partidos, anotó 23 goles y dio 14 asistencias. Ayudó al equipo a disputar una final de liga y una de Copa de Campeones de Concacaf, ambas las perdieron ante el Toluca.

Ningún jugador por encima de la institución

Pizarro dijo que Tigres permitió la salida del delantero por el deseo que éste tenía de jugar en su país, aunque dejó claro que ningún nombre está por encima de la institución.

“Son decisiones de vida. Él lo transmitió, vino un club y pagó lo que se pedía por él. Nos habría encantado que esta relación hubiera durado mucho más tiempo, pero así es la vida. A mí me ocupa pensar en Tigres que está por encima de todos los nombres y todos los que estamos nos debemos a Tigres”, concluyó.

Los felinos, que debutaron con derrota de 3-1 ante Tijuana en la primera jornada recibirán en la fecha dos al San Luis este sábado.