Reconoce MLB a Cam Schlittler con el Cy Young de la Americana

El abridor de los Yankees obtuvo el premio por decisión unánime y se convirtió en el segundo lanzador del equipo en recibirlo en cuatro años

Los Yankees de Nueva York volvieron a brillar en las premiaciones individuales.

Y es que este miércoles, el abridor Cam Schlittler fue elegido, de manera unánime, ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana luego de completar su primera temporada en las Grandes Ligas con marca de 14-6 y una efectividad de 1.95.

El derecho de 25 años recibió los 30 votos de primer lugar de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA), tras registrar 239 ponches, cifra con la que empató en el segundo puesto de la Liga Americana, solamente detrás de los 248 de Gavin Williams, de Cleveland.

Su efectividad fue la mejor de la Liga Americana y la tercera más baja en la historia de los Yankees, únicamente por detrás de Spud Chandler (1.64 en 1943) y Ron Guidry (1.74 en 1978).

Además, este galardón convierte a Schlittler en el segundo lanzador de los Yankees en recibirlo en los últimos cuatro años.

Gerrit Cole lo ganó con los Yankees en 2023, antes de que Tarik Skubal obtuviera los últimos dos trofeos de la Liga Americana cuando lanzaba para Detroit.

Cole había sido el primer Yankee en ganar el premio desde Roger Clemens en 2001.

El trofeo se otorga mediante el voto de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA).

Aaron Boone destaca la temporada de Schlittler

“Cam tuvo la temporada más dominante que puede tener un abridor de principio a fin. Ha mostrado un crecimiento asombroso desde que lo seleccionamos en el draft, y su éxito no es casualidad", recalcó el mánager de los Yankees, Aaron Boone, en un comunicado: "Cam tiene un apetito incansable por el trabajo duro y el perfeccionamiento que ha permitido que su talento realmente florezca. Este Cy Young es más que merecido. Cam fue el lanzador más dominante de nuestra liga y sigue creciendo hasta convertirse en un jugador fundamental para esta franquicia”.

Premian a relevistas de la Liga Americana y Nacional

Louis Varland, de Toronto, ganó el premio al relevista del año en la Liga Americana, mientras que Mason Miller, de San Diego, se llevó ese galardón en la Liga Nacional. Éste es el primer año en que la BBWAA votó por un relevista del año.

El ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional se anunciará más tarde. Los finalistas son Jacob Misiorowski, de Milwaukee; el dominicano Cristopher Sánchez, de Filadelfia; y Chris Sale, de Atlanta.