Reconoce el Congreso a la Selección Mexicana y a Katia Itzel

La Comisión Permanente felicitó al representativo nacional por su desempeño en el Mundial FIFA y reconoció a la afición, al Comité Organizador y a la árbitra

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoció el desempeño de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Futbol 2026 y destacó el "valor, la entrega, el talento y el sentido de unidad" con el que representó al país durante el torneo.

Durante la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, dio lectura al pronunciamiento aprobado por el órgano legislativo, en el que también se felicitó a la afición mexicana por el respaldo brindado al equipo a lo largo de la competencia.

El reconocimiento se extendió al Comité Organizador del Mundial por la organización del torneo y por demostrar la capacidad de México para albergar eventos de alcance internacional.

La Comisión Permanente también destacó la participación de Katia Itzel García Mendoza, quien hizo historia al convertirse en la primera árbitra mexicana en dirigir un partido de una Copa Mundial varonil.

En el posicionamiento, el Congreso subrayó la actuación del representativo nacional, que avanzó invicto en la fase de grupos, sin recibir anotaciones, tras imponerse a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

También resaltó el triunfo sobre Ecuador en los dieciseisavos de final y el desempeño mostrado frente a Inglaterra, uno de los equipos con mayor tradición en el futbol internacional.

Laura Itzel Castillo reconoció el trabajo de los jugadores, del cuerpo técnico y del entrenador, al considerar que su participación proyectó una imagen positiva del país y fortaleció el orgullo nacional.

Al concluir el pronunciamiento, la legisladora afirmó que la actuación del combinado mexicano y la respuesta de la afición demostraron la capacidad del país para competir y organizar eventos deportivos de talla mundial.