Reconoce Antetokounmpo tenerle miedo a las iguanas de Miami

Después de vivir toda su carrera deportiva en Milwaukee, donde fue campeón NBA con los Bucks, Giannis estrenará el número 7 con el Miami Heat

El griego Giannis Antetokounmpo, nuevo fichaje de Miami Heat, dijo este lunes, en el día de medios previo al arranque de la NBA, que se está acostumbrando a su nueva realidad en Florida, un ambiente muy distinto al de Milwaukee, y aseguró que no excluye cambiar de casa por su miedo a las iguanas.

"Si las iguanas siguen apareciendo, probablemente me mude, quizá consiga un apartamento. Sin piscinas, sin césped, nada de eso", dijo Antetokounmpo en rueda de prensa al analizar sus primera sensaciones en Florida. "Cuando llegué aquí en julio, alguien me dijo que eran bastante lindas. No son lindas. No son lindas. Da miedo. Pero espero acostumbrarme. Ya veremos", añadió.

Después de vivir toda su carrera deportiva en Milwaukee, donde fue campeón NBA con los Bucks, Giannis estrenará el número 7 en Miami.

"Me siento bien. Sigue sintiéndose raro: muchas cosas nuevas, nuevos aficionados, nuevo estadio, nueva ciudad, nuevo centro deportivo. Pero estoy bien. Siento que estas dos semanas, al estar alrededor del equipo, me han ayudado a entrar en el ambiente. Esta cultura encaja con mi personalidad", aseguró.

Y bromeó sobre el tráfico con el que tendrá que convivir en Florida.