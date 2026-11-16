Reconfiguran marcadores la tabla de Segunda División de España

La actividad correspondiente a la jornada catorce registró triunfos contundentes en condición de local y un empate entre Eibar y Cádiz.

La actividad dominical correspondiente a la segunda parte de la jornada 14 de la Segunda División de España —tras los partidos iniciales disputados el sábado y a la espera del cierre del lunes— dejó marcadores definitivos que continúan moviendo la tabla general. Los encuentros disputados este día estuvieron cargados de emociones, destacando la contundencia de los equipos locales en duelos de alta intensidad táctica.

Triunfos como locales: Eldense, Tenerife y Granada

En uno de los frentes, el CD Eldense hizo valer su localía al superar con autoridad por 2-0 al C. E. Sabadell, resultado con el cual se coloca provisionalmente en la decimoquinta posición, mientras que el conjunto visitante desciende al decimocuarto sitio. El dominio local se reflejó claramente en el desarrollo del cotejo, registrando un 72% de posesión del balón y generando 15 remates totales, de los cuales 8 terminaron con dirección al arco. La ventaja comenzó a construirse temprano con la anotación de Mariano Carmona al minuto 11, y antes de finalizar la primera mitad, Jesús Clemente Corcho amplió la diferencia al 45+4'. Por su parte, el Sabadell intentó reorganizarse tras la expulsión de José Luis Catalá al minuto 35, pero la superioridad numérica y futbolística del Eldense sentenció el marcador, en un encuentro donde los locales cometieron 6 faltas frente a las 14 de la visita.

Por otro lado, el Tenerife también aprovechó su condición de local para imponerse 2-0 ante el AD Ceuta, escalando al decimotercer peldaño de la clasificación general, mientras su rival se mantiene en el vigésimo segundo lugar. Aunque el cuadro visitante dominó la posesión con un 66% frente al 34%, la contundencia estuvo del lado blanquiazul gracias a las anotaciones de Nacho Gil al minuto 40 y Neal Viereck al 86, capitalizando sus opciones en un partido áspero con 12 faltas de los locales y 11 de los visitantes.

Asimismo, el Granada ratificó su buen momento al vencer por la mínima diferencia de 1-0 a la U. D. Las Palmas, colocándose en el tercer puesto general y mandando al conjunto insular al undécimo sitio. El único tanto del compromiso fue obra de Jorge Pascual al minuto 54, coronando un desempeño donde los locales dominaron con el 55% de posesión y 14 disparos totales. Los visitantes buscaron la paridad con seis remates al arco, pero sus aspiraciones se esfumaron tras la tarjeta roja recibida por Nicholas Opoku al minuto 85.

Reparto de unidades entre Eibar y Cádiz

Finalmente, el duelo entre Eibar y Cádiz culminó en un vibrante empate 1-1 que deja al cuadro armero en la quinta plaza y permite a los gaditanos subir al decimonoveno peldaño. El Eibar dominó las acciones con el 61% de posesión y 16 remates, abriendo el marcador al 62' por conducto de Jon Guruzeta. Sin embargo, el Cádiz supo remar contracorriente y rescató un valioso punto al minuto 75 gracias a la anotación de Borja Vázquez Doña, dejando todo listo para que el último enfrentamiento de la jornada este lunes baje oficialmente el telón de la fecha.