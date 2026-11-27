Palmeiras y Estudiantes se enfrentarán este próximo sábado, en el estadio Centenario de Uruguay, en busca de la Copa Libertadores

El ganador de la final de la Copa Libertadores 2026 que este sábado disputarán el brasileño Palmeiras y el argentino Estudiantes recibirá 25 millones de dólares, premio que supera en un millón al del año pasado y se convirtió en el más alto de la historia del torneo.

La diferencia con el subcampeón, que recibirá 7 millones de dólares, será de 18 millones, una cifra que casi duplica lo que cada uno de estos clubes acumuló en premios hasta el momento.

Palmeiras llegó a la final con 9.27 millones de dólares acumulados y tiene asegurados 16.27 millones con el pago que recibiría si fuera subcampeón. Si gana, su recaudación total ascenderá a 34.27 millones de dólares.

Estudiantes sumó 8.93 millones hasta las semifinales, tiene garantizados 15.93 millones y alcanzaría 33.93 millones en caso de levantar el trofeo.

La pequeña diferencia entre ambos se explica por la fase de grupos, donde la Conmebol paga 340,000 dólares por cada victoria. Palmeiras ganó tres partidos y Estudiantes se llevó la victoria en dos.

Un premio que no para de crecer

El crecimiento de la recompensa que Conmebol entrega a los equipos a lo largo del torneo ha sido sostenido en los últimos años.

En 2021, Palmeiras conquistó el título tras vencer en la final a Flamengo en el estadio Centenario de Montevideo, el mismo escenario de la final de 2026, y cobró por ello 15 millones de dólares.

La cifra subió a 16 millones en 2022 y a 18 millones en 2023, antes de dar un salto a 23 millones en 2024 y llegar a 24 millones en 2025.

El aumento forma parte de una bolsa de más de 221 millones de dólares que la Conmebol reparte este año entre todos los participantes, desde las fases preliminares, que pagan entre 400,000 y 600,000 dólares, hasta la final.

Más ingresos tras la final

Además del trofeo y el premio económico, el campeón tendrá además ingresos asegurados el próximo año.

Su clasificación automática a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 le garantiza al menos otros 3 millones de dólares, así como también su participación en la Recopa Sudamericana y la Copa Intercontinental.

Palmeiras y Estudiantes se enfrentarán este sábado en un encuentro que se convertirá en el último internacional que se jugará en el estadio Centenario antes de que comiencen las obras para el Mundial 2030.

Campeón en Montevideo en 2021, el conjunto brasileño buscará su cuarta Libertadores luego de las obtenidas en ese año, en 1999 y en 2020. Estudiantes irá por la quinta después de las ganadas en 1968, 1969, 1970 y 2009.

La final de este sábado reeditará la de 1968, cuando el equipo que por entonces dirigía Osvaldo Zubeldía se impuso por 2-0 a Palmeiras en un juego de desempate, también disputado en el Centenario, que se llevó gracias a los tantos de Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón, histórico futbolista del club argentino y padre de su actual presidente, Juan Sebastián Verón.