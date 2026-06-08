Reciben con mariachi a Corea del Sur rumbo a la Copa Mundial 2026

Varios jugadores recibieron sombreros de charro, en una ceremonia que buscó mostrar elementos representativos de la cultura mexicana antes del inicio del torneo

La selección de Corea del Sur fue recibida con música mexicana a su llegada a Guadalajara, donde establecerá su campamento base para disputar la fase de grupos del Mundial.

El arribo del conjunto asiático se convirtió en una de las primeras postales mundialistas en territorio mexicano, con mariachi, sombreros de charro y aficionados que acudieron para dar la bienvenida a los jugadores.

Mariachi y sombreros de charro en la bienvenida

La recepción comenzó desde el aeropuerto, donde un grupo de mariachis interpretó música tradicional mexicana mientras los integrantes de la delegación surcoreana realizaban su ingreso.

Como parte del recibimiento, varios jugadores recibieron sombreros de charro, en una ceremonia que buscó mostrar elementos representativos de la cultura mexicana antes del inicio del torneo.

Una bienvenida a la mexicana para República de Corea. 🇰🇷🎺#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/NjTwgvkGyI — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 7, 2026

La escena fue acompañada por aplausos de trabajadores aeroportuarios y aficionados que se acercaron para observar la llegada de una de las selecciones que tendrá actividad en México durante la primera ronda.

Tras salir del aeropuerto, la delegación fue trasladada bajo un operativo de seguridad hacia su hotel de concentración en Guadalajara.

En el lugar ya los esperaban seguidores mexicanos y coreanos con banderas, camisetas, cartulinas, fotografías y mensajes de apoyo para los futbolistas.

Uno de los jugadores más buscados fue Son Heung-min, figura de la selección surcoreana, cuyo nombre apareció en varios carteles preparados por los aficionados que esperaban conseguir una fotografía o un autógrafo.

Guadalajara será la base de Corea del Sur

Corea del Sur permanecerá en Guadalajara durante la fase de grupos y utilizará las instalaciones de Verde Valle como sede de entrenamiento para preparar sus compromisos mundialistas.

El equipo dirigido por Hong Myung-bo forma parte del Grupo A junto con México, Sudáfrica y República Checa, por lo que su estancia en Jalisco tendrá especial atención por el duelo ante la selección mexicana.

La llegada del combinado asiático también movilizó a corporaciones de seguridad, con participación de autoridades federales, estatales y locales para resguardar el traslado de la delegación desde el aeropuerto hasta su concentración.

Guadalajara vive sus primeras escenas mundialistas

El recibimiento a Corea del Sur mostró el ambiente que comienza a sentirse en Guadalajara previo al arranque del Mundial, con una mezcla de tradición mexicana y expectativa deportiva.

La presencia de mariachi, los sombreros de charro y la respuesta de los aficionados marcaron el inicio de la estancia del equipo surcoreano en una ciudad que será clave para su participación en la primera fase.

Con su campamento instalado en Jalisco, Corea del Sur iniciará la etapa final de preparación antes de debutar en el torneo, mientras Guadalajara comienza a recibir a las delegaciones y visitantes que formarán parte de la fiesta futbolera.