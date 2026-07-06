Reciben como héroes a seleccionados de Cabo Verde tras el Mundial

El más vitoreado por la multitud fue el arquero Vozinha, quien mostró un rendimiento superlativo durante todo el torneo, ganándose la admiración del mundo

Luego de su historia de cuento de hadas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la afición de Cabo Verde recibió como héroes a sus jugadores, quienes este domingo regresaron al archipiélago más famoso del orbe.

Desde el aterrizaje de su avión, cientos de aficionados se dieron cita en el aeropuerto para vitorear a sus jugadores, que, contra todo pronóstico, avanzaron a dieciseisavos de final, en un grupo donde todos pensaban que terminarían como sotaneros.

El mismo personal del aeropuerto se deshizo en elogios para este grupo, que marcó historia no solo para el equipo, sino para todo el país, que se ganó el corazón de todo el mundo.

El más vitoreado por la multitud fue el arquero Vozinha, quien mostró un rendimiento superlativo durante todo el torneo, especialmente en el encuentro frente a Argentina, donde puso en aprietos al cuadro comandado por Lionel Messi.