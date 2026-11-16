Recibe Monterrey a México previo al duelo ante Jamaica

La Selección Mexicana llegó a Nuevo León para el partido ante Jamaica en el “Gigante de Acero”, en la Vuelta de Cuartos de la Liga de Naciones de la Concacaf

La Selección Mexicana de Futbol pisó tierras regiomontanas para el juego que habrá de sostener este martes en contra de su similar de Jamaica dentro de la Vuelta de la Nations League de la Concacaf 2026-2027.

El seleccionado mexicano llegó al hotel de concentración encabezado por el director técnico Rafael Márquez, quien fue el primero en descender del autobús que los trasladó del Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo hasta el hotel ubicado en San Pedro; “Rafa” fue seguido por cada uno de sus jugadores.

Aproximadamente 200 personas acudieron a recibir al Tricolor, siendo los jugadores más aclamados Armando “La Hormiga” González, Gilberto Mora y Roberto “El Piojo” Alvarado.

Jugadores se acercan a los aficionados

De hecho, “La Hormiga”, Jesús Manuel “Tecatito” Corona, “El Piojo”, Jordan Carrillo y Johan Vásquez fueron de los pocos elementos del combinado azteca que se detuvieron a firmar autógrafos y tomarse fotografías con los aficionados que se dieron cita tanto a las afueras del hotel sampetrino como dentro del mismo.

Selecciones tendrán prácticas en el Gigante de Acero

Este lunes por la tarde se llevarán a cabo las conferencias de prensa tanto de los jamaiquinos como de los mexicanos en la sala de prensa del “Gigante de Acero” y ahí mismo se realizarán las prácticas de ambas selecciones, previo al partido del martes.

La Selección Mexicana de Futbol desde hace ocho años no jugaba en la Sultana del Norte y, de hecho, será la primera ocasión en que tendrá un partido en la casa de los Rayados del Monterrey, cancha en la que ni siquiera había jugado un partido amistoso.