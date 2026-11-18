La atleta recibió el Premio Estatal del Deporte de manos del gobernador Samuel García, previo al desfile del 116 aniversario de la Revolución Mexicana

Kenia Lechuga, originaria del municipio de Santiago, Nuevo León, fue reconocida como la mejor deportista del año en el estado, luego de representar a México y a Nuevo León en competencias internacionales de remo, disciplina en la que ha construido una destacada trayectoria durante dos décadas.

La también galardonada como mejor atleta nacional 2026 recibió el Premio Estatal del Deporte de manos del gobernador Samuel García, previo al desfile conmemorativo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana. Como parte del reconocimiento, la deportista recibió un trofeo y un cheque por 100 mil pesos.

Tras recibir el galardón, Lechuga expresó su emoción y agradecimiento por alcanzar uno de los reconocimientos que había anhelado durante su carrera deportiva.

“Para mi es un honor ser nombrada como la mejor atleta del año de Nuevo León, la verdad es que es un premio que soñé desde hace mucho y por el que he trabajado demasiado tiempo”, dijo la deportista.

La atleta recordó que comenzó a practicar remo hace 20 años en la presa de La Boca, en Santiago, luego de que el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE) decidiera abrir la Casa Bote, instalación que representó una oportunidad para desarrollar su talento en esta disciplina.

“Agradezco que el INDE haya puesto la instalación de la Casa Bote donde yo no sabía que me abrió las puertas para lograr mis más grandes sueños y es que después de tanto tiempo este año logré convertirme en campeona del mundo y también ser nombrada como la mejor atleta de México”, agregó Lechuga.

Por su parte, el gobernador Samuel García felicitó a la deportista por el reconocimiento y destacó su contribución al posicionamiento de Nuevo León y México en el ámbito deportivo internacional.

“Quiero felicitar a Kenia Lechuga por recibir el premio estatal del deporte. Una neolonesa de corazón que este año puso el nombre de Nuevo León y de México en lo más alto”, dijo Samuel García, gobernador del estado.