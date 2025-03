 Recibe Dodgers anillo de la Serie Mundial 2024; este es su valor

En una ceremonia largamente esperada, los jugadores recibieron los anillos conmemorativos que celebran su victoria en la Serie Mundial 2024. Fue una velada llena de emoción, en la que tanto la afición como los protagonistas del equipo evocaron las memorias de pasado octubre.

La ovación fue ensordecedora cuando Dave Roberts, manager del equipo, desfiló por la alfombra azul para recibir su anillo. La multitud en el Dodger Stadium, brindó al estratega una ovación de pie durante toda la ceremonia.

Roberts, visiblemente emocionado, abrió la caja que contenía el anillo y se mostró impresionado por su diseño. Esa noche, era la primera vez que el mánager veía de cerca los anillos de la Serie Mundial 2024, una pieza única elaborada en oro con piedras azules y personalizada para cada miembro del equipo.

The World Series Champs and their new rings. 💍 pic.twitter.com/iYXhVASkyq