Recibe alta Anthony Joshua tras accidente vial en Nigeria

Anthony Joshua recibió el alta hospitalaria tras resultar herido en un accidente de tráfico en Nigeria que dejó como saldo la muerte de dos integrantes de su equipo y amigos cercanos. El boxeador se recupera en casa luego de que personal médico determinara que se encontraba clínicamente estable, informaron autoridades estatales.

El siniestro ocurrió en la autopista Lagos-Ibadan, una de las vías más transitadas del suroeste del país africano, cuando el vehículo en el que viajaba el campeón de peso pesado se impactó contra un camión estacionado. El hecho se registró en el estado de Ogun, mientras Joshua se encontraba de visita en Nigeria.

¿Cómo fue el accidente en el que resultó herido Anthony Joshua?

De acuerdo con información oficial, Joshua viajaba como pasajero en un todoterreno de lujo, acompañado por otra persona en los asientos traseros. El conductor y un acompañante que ocupaban la parte frontal del vehículo perdieron la vida tras el impacto.

El equipo de seguridad del boxeador circulaba detrás del automóvil y acudió de inmediato tras el choque. Elementos de emergencia trasladaron a Joshua a un hospital cercano, donde permaneció bajo observación médica durante varios días.

Alta médica y homenaje a las víctimas

Autoridades del estado de Lagos confirmaron que el boxeador fue dado de alta durante la tarde del miércoles, luego de que los médicos consideraran que podía continuar su recuperación fuera del hospital.

Horas después, Anthony Joshua y su madre acudieron a una funeraria en Lagos para rendir homenaje a los cuerpos de los dos fallecidos, previo a su proceso de repatriación. La visita se realizó de manera privada y sin actos públicos.

La visita de Joshua a Nigeria

El púgil británico de origen nigeriano se encontraba en el país africano tras su más reciente combate, celebrado el 19 de diciembre, en el que derrotó por nocaut técnico en el sexto asalto al creador de contenido Jake Paul.

Dicho enfrentamiento marcó el regreso de Joshua a los cuadriláteros luego de una pausa de 15 meses. Su presencia en Nigeria también estuvo relacionada con compromisos personales y familiares, debido a sus raíces maternas en ese país.

Trayectoria deportiva del campeón británico

Anthony Joshua, de 36 años, vivió en Nigeria hasta los 12 años antes de mudarse al Reino Unido. Aunque inicialmente destacó en disciplinas como atletismo y futbol americano, comenzó su carrera en el boxeo a los 18 años.

Su ascenso fue rápido: en 2012 obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en la categoría de más de 91 kilogramos, lo que marcó el inicio de su etapa profesional.

Hasta ahora, Joshua registra 32 peleas profesionales, con 29 victorias, 26 de ellas por nocaut, y cuatro derrotas. Se espera que el próximo año enfrente nuevamente a Tyson Fury, en un combate que ha generado expectativa en el boxeo internacional.

Con información de AP