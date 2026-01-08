Receptor de los Chiefs involucrado por violencia doméstica

Dacoda Nichole, publicó un extenso mensaje en el que asegura haber sido víctima de abuso físico, emocional y conductas de control durante varios años

El receptor abierto de los Kansas City Chiefs, Rashee Rice, vuelve a colocarse bajo el escrutinio público luego de que su exnovia realizara acusaciones de agresión y violencia doméstica, las cuales fueron difundidas a través de redes sociales y rápidamente captaron la atención de medios deportivos y generalistas en Estados Unidos.

Pruebas de la agresión de Rice

La mujer, identificada como Dacoda Nichole, publicó un extenso mensaje desde su cuenta de Instagram en donde asegura haber sido víctima de abuso físico, emocional y conductas de control durante varios años de relación con el jugador de la NFL, en su testimonio, la ex pareja de Rice describe una relación marcada por episodios de violencia recurrentes, presuntamente ocurridos tanto en espacios privados como en el hogar que compartían.

Junto a su declaración, Nichole compartió imágenes que muestran moretones, lesiones visibles y daños materiales dentro de una vivienda, los cuales atribuye directamente a los supuestos actos de agresión, en el relato también señala que algunos de estos episodios habrían tenido lugar durante el embarazo, un punto que ha generado especial preocupación y fuertes reacciones en redes sociales.

Hasta el momento, no se ha confirmado la existencia de cargos penales formales ni una denuncia oficial presentada ante autoridades judiciales relacionada con estas acusaciones específicas, tampoco se ha reportado un arresto vinculado directamente con los señalamientos hechos públicos por la exnovia del jugador, por lo que el caso permanece, por ahora, en el ámbito de las declaraciones personales.

Acusaciones notificadas a la NFL

Por su parte, Rice no ha emitido una postura pública en respuesta a las acusaciones, y su equipo legal se ha mantenido en total discreción, los Kansas City Chiefs reconocieron estar enterados de la situación y señalaron que el tema fue comunicado de manera directa hacia la NFL, organismo que hasta ahora no ha anunciado una investigación formal ni posibles sanciones disciplinarias derivadas de estas denuncias.

Estas nuevas acusaciones surgen en un contexto complicado para el jugador, quien ya había sido objeto de atención mediática por otros problemas fuera del emparrillado en meses recientes.

Receptor con acumulación de problemas dentro y fuera del campo

La acumulación de situaciones extradeportivas ha generado cuestionamientos sobre su futuro inmediato en la liga y sobre el impacto que estos señalamientos podrían tener en su carrera profesional.

Rashee Rice, de 24 años, es considerado una de las jóvenes promesas ofensivas de los Chiefs tras su destacada participación en la temporada reciente, lo que hace que este nuevo episodio represente un duro golpe a su imagen pública y deportiva, expertos señalan que cualquier eventual investigación por parte de la NFL podría derivar en sanciones bajo la política de conducta personal de la liga, en caso de que se determinen responsabilidades.