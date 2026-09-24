Rebeca Bernal marca doblete en goleada del Manchester United

La defensa tampiqueña se lució en en el encuentro de Copa ante el Sheffield United, el cual terminó con un contundente 10-1 a favor del cuadro rojo

El inicio de Rebeca Bernal con el Manchester United Femenil no podría ser mejor. Desde su llegada mostró sus cualidades como jugadora y ahora se lució como goleadora con un doblete en su primera titularidad con las "Red Devils".

La defensa tampiqueña salió de inicio en el encuentro de Copa ante el Sheffield United, el cual terminó con un contundente 10-1 a favor del cuadro rojo.

En el encuentro, Bernal lució su gran juego aéreo y ambos goles llegaron con contundentes remates de cabeza, que mostraron su capacidad física y técnica para competir contra jugadoras más altas que ella.

REBECA BERNAL ANOTÓ SU PRIMER GOL CON EL MANU



🔥 La mexicana @rebecabr97 tuvo su debut goleador con el #ManchesterUnited en la Women's League Cup frente al #SheffieldUnited.



🇲🇽 Bernal marcó el segundo tanto del encuentro para las Red Devils.



📹 ManUtdWomen pic.twitter.com/Anfq1L7q0d — ONCE Diario (@oncediariomx) September 23, 2026 Este valioso triunfo será un buen envión anímico para el United, que en el siguiente partido de Copa se medirá ante el Liverpool, rival con mucho mejor presente que el Manchester. En tanto, este domingo el conjunto inglés se medirá al West Ham, en busca de conseguir su primer triunfo en la Women's Super League, donde rondan en el penúltimo escalón de la tabla con solo un punto.