Rebeca Bernal llega a Europa; firma con Manchester United Femenil

La defensa inicia así su primera experiencia en el futbol europeo después de consolidarse como una de las referentes del balompié mexicano

La defensa mexicana Rebeca Bernal fue anunciada como nueva jugadora del Manchester United Women, convirtiéndose en la primera futbolista mexicana en disputar la Women’s Super League (WSL), la máxima categoría del futbol femenil inglés.

La zaguera llega procedente del Washington Spirit de la NWSL tras completar satisfactoriamente los exámenes médicos y formalizar su transferencia con el club inglés.

Bernal, de 29 años, inicia así su primera experiencia en el futbol europeo después de consolidarse como una de las referentes del balompié mexicano con Rayadas de Monterrey y de vivir una etapa en Estados Unidos con el Washington Spirit.

Su incorporación representa un paso histórico para el futbol femenil nacional, al abrir camino para futuras jugadoras mexicanas en una de las ligas más competitivas del mundo.

El Manchester United informó que la capitana de la Selección Mexicana firmó un contrato hasta junio de 2029. Tras hacerse oficial su llegada, la defensora expresó su entusiasmo por integrarse a la institución inglesa.

“He vivido muchos momentos especiales en mi carrera; el privilegio de representar al Manchester United es realmente increíble”, declaró Bernal.

Asimismo, destacó el proyecto encabezado por la entrenadora Eva Olid y aseguró que buscará aportar toda su experiencia para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos deportivos.

Por su parte, Matt Johnson, director de futbol femenil del Manchester United, resaltó las cualidades de la mexicana, señalando que su liderazgo y experiencia fortalecerán a una plantilla que combina juventud y talento.

Antes de su llegada a Inglaterra, Bernal disputó 41 partidos con el Washington Spirit y conquistó la NWSL Challenge Cup. Su carrera también está marcada por una exitosa etapa con Rayadas, donde se convirtió en una de las máximas figuras del club y obtuvo cuatro títulos de Liga MX Femenil.

Con este fichaje, Rebeca Bernal da un paso más en una trayectoria que la ha convertido en una de las futbolistas más importantes de México y en un referente para las nuevas generaciones, ahora con el reto de destacar en el futbol inglés defendiendo los colores de las “Red Devils”.