Rebeca Andrade conquista otro oro mundial en salto

La brasileña se impuso con 14.466 puntos y sumó tercer título mundial en esta prueba. La mexicana Victoria Mata hizo historia al finalizar en la sexta posición

La brasileña se impuso con 14.466 puntos y sumó su tercer título mundial en esta prueba. La mexicana Victoria Mata hizo historia al finalizar en la sexta posición.

La brasileña Rebeca Andrade regresó a la máxima competencia internacional con una destacada actuación al conquistar la medalla de oro en salto durante los Campeonatos Mundiales de gimnasia celebrados en Róterdam, Países Bajos, tras obtener una calificación de 14.466 puntos.

En la misma final, la mexicana Victoria Mata logró un resultado histórico para su país al ubicarse en el sexto puesto, con una puntuación de 13.933, después de competir entre las mejores especialistas de la prueba.

Andrade amplía su colección de títulos mundiales

Con este triunfo, la gimnasta brasileña volvió a subir a lo más alto del podio, como lo hizo en los Mundiales de 2021 y 2023. La victoria representa su tercera medalla de oro mundialista en la disciplina de salto.

La estadounidense Claire Pease obtuvo la plata con 14.233 puntos, mientras que su compatriota Skye Blakely consiguió el bronce al registrar 14.166 unidades. Esta última sumó así su tercera presea en el campeonato disputado en territorio neerlandés.

Una actuación que cautivó al público

La presentación de Andrade recibió una ovación de los asistentes, que presenciaron sus ejecuciones bajo la mirada de la estadounidense Simone Biles, una de sus principales rivales en la gimnasia internacional.

La brasileña, de 27 años, había decidido hacer una pausa en su carrera para recuperarse física y mentalmente tras las exigencias del ciclo olímpico anterior. Para su regreso, optó por participar únicamente en dos de los cuatro aparatos: la barra de equilibrio y el salto.

Su actuación en esta última prueba terminó con una nueva medalla dorada que refuerza su trayectoria entre las figuras más destacadas de la gimnasia artística.

La mexicana Victoria Mata alcanzó la final de salto y concluyó en la sexta posición con 13.933 puntos, un resultado que marcó un nuevo logro para la gimnasia de su país en la competencia mundialista.

Por detrás de las medallistas, las canadienses Lia-Monica Fontaine y Elsabeth Black ocuparon el cuarto y quinto lugar, respectivamente. La británica Abigail Martin cerró la clasificación.