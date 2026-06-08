Realizan ensayo masivo rumbo a la inauguración del Mundial 2026

El Estadio Azteca será sede del partido inaugural entre México y Sudáfrica, encuentro que abrirá oficialmente la competencia el próximo jueves 11 de junio

A unos días del arranque del Mundial, el Estadio Azteca fue escenario de un ensayo masivo para la ceremonia inaugural que se llevará a cabo el jueves 11 de junio, previo al partido entre México y Sudáfrica.

En la cancha del inmueble se observó a cientos de participantes distribuidos sobre el terreno de juego, realizando movimientos coordinados y pruebas de formación que formarían parte del espectáculo de apertura del torneo.

Realizan ensayo masivo sobre la cancha del Estadio Azteca

El ensayo realizado este domingo mostró a un amplio grupo de bailarines y voluntarios trabajando en la sincronización de la coreografía, entradas, salidas y posiciones alrededor de una estructura que parece ser la base de la copa del mundo dentro del campo.

La práctica forma parte de los preparativos finales para una ceremonia que marcará el inicio de la fiesta futbolera y que buscará combinar elementos culturales, música y producción escénica en uno de los recintos más emblemáticos del país.

Este tipo de ensayos permite ajustar tiempos, desplazamientos y coordinación con la producción del evento, especialmente en una ceremonia que será transmitida a millones de personas alrededor del mundo.

El Estadio Azteca será sede del partido inaugural entre México y Sudáfrica, encuentro que abrirá oficialmente la competencia el próximo jueves 11 de junio.

La actividad en el inmueble se ha intensificado durante los últimos días con pruebas operativas, revisión de accesos, ajustes en logística, movilidad, seguridad y atención a los aficionados que acudirán al arranque del torneo.

Además del espectáculo previo, los organizadores afinan los últimos detalles para recibir a miles de asistentes nacionales e internacionales en una jornada que concentrará la atención del mundo deportivo.

El Azteca tendrá una inauguración histórica

La ceremonia inaugural tendrá un valor especial para el inmueble, ya que el Estadio Azteca se convertirá en el primer recinto en albergar partidos de tres Copas del Mundo distintas, luego de haber sido sede en 1970 y 1986.

Para esta edición, el estadio fue sometido a trabajos de remodelación y adecuación en distintas áreas, con mejoras en vestidores, butacas, tecnología, iluminación, operación interna y zonas destinadas a la atención de los aficionados.

El objetivo es que el recinto llegue en condiciones óptimas tanto para el espectáculo de apertura como para el primer partido del torneo, considerado uno de los momentos más esperados por la afición mexicana.

México inicia la fiesta futbolera ante Sudáfrica

El duelo entre México y Sudáfrica representa el arranque deportivo del Mundial y también el inicio de una jornada que tendrá actividades previas dentro y fuera del estadio.

La expectativa crece conforme se acerca la fecha inaugural, mientras la Ciudad de México se prepara para recibir a visitantes, delegaciones, medios internacionales y aficionados que formarán parte del ambiente mundialista.

Con los ensayos sobre la cancha y los últimos ajustes en el inmueble, el Estadio Azteca entra en la recta final para abrir una nueva página en su historia y convertirse nuevamente en el centro de atención del futbol mundial.