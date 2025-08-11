Realiza UANL rodada y carrera por la paz en Mederos

Alrededor de tres mil estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León se unieron este domingo a la Rodada y Carrera por la Paz y contra las Adicciones

En un esfuerzo conjunto por promover una juventud sana y una sociedad en armonía, la comunidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se sumó este domingo 10 de agosto a la Rodada y Carrera por la Paz y contra las Adicciones, una iniciativa nacional que reunió a miles de personas en el Campus Mederos.

Desde temprana hora, alrededor de tres mil estudiantes, profesores, autoridades, padres de familia y amigos de la Máxima Casa de Estudios de Nuevo León se congregaron en el estacionamiento del Teatro Universitario para formar parte de esta jornada que se replicó en universidades e instituciones educativas de todo el país, en el marco del Día Internacional de la Juventud.

El evento dio inicio a las 7:30 horas, con una activación física dirigida por entrenadores profesionales, el grupo de animación universitario y la presencia del tigre Bruni, la mascota oficial de la UANL. Posteriormente, se realizó un breve acto protocolario encabezado por el Secretario General, Mario Alberto Garza Castillo, y el Secretario Académico, Jaime Arturo Castillo Elizondo, en representación del Rector Santos Guzmán López.

En el acto también participaron el Director de Cultura para la Paz, Francisco Javier Gorjón Gómez, y el Director de Deportes, José Alberto Pérez García, así como directivos de las 55 dependencias académicas de la Universidad.

“Queremos mandar un mensaje fuerte, no solo a Nuevo León sino a todo México, de que en la UANL compartimos y promovemos la paz, y estamos firmemente en contra de las adicciones”, expresó Garza Castillo durante su mensaje de bienvenida, destacando la convocatoria nacional del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

A las 08:00 horas, las delegaciones de 29 preparatorias, 26 facultades y ocho unidades académicas tomaron la salida para recorrer un circuito de más de 3 kilómetros en el interior del Campus Mederos. La columna blanca que avanzó por la avenida Gregorio Farías Longoria fue integrada por ciclistas, corredores, trotadores y caminadores, acompañados de familias con niños, personas mayores, e incluso mascotas.

El primero en cruzar la meta fue Alfredo Guzmán, estudiante de la Escuela y Preparatoria Técnica Médica.

Al concluir la carrera, los asistentes disfrutaron de un área de hidratación, box lunch y convivencia, donde compartieron fotografías y experiencias de esta actividad que buscó unir a la comunidad universitaria en torno a valores como la paz, la salud y la integración.

Voces de unidad

Para Andrea Tijerina, alumna de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la experiencia fue “divertida y dinámica”, y destacó que este tipo de actividades fomentan el deporte y la convivencia entre facultades.

Por su parte, Santiago Villarreal, docente de la Facultad de Artes Visuales, asistió junto a su esposa e hija. “Gracias a estas activaciones podemos integrar no solo a la comunidad universitaria, sino también a nuestras familias, que es lo más bonito”, compartió.

La Rodada y Carrera por la Paz y contra las Adicciones no solo dejó huella en el sur del área metropolitana de Monterrey, sino que reforzó el compromiso de la UANL con el bienestar de su comunidad y el tejido social del país.