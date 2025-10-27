Real Madrid vence a Barcelona 2-1 en Clásico Español

Goles anulados, penales atajados y diversas complicaciones en la cancha fueron los factores que dieron estructura a este enfrentamiento

El Real Madrid venció este domingo al Barcelona con un marcador de 2-1 como parte de la jornada 10 del torneo LaLiga, en el estadio Santiago Bernabéu.

En el minuto número dos, la polémica del Clásico Español se hizo presente, debido que el derribe de Lamine Yamal sobre Vinicius Jr provocó que se marcara un penal. Sin embargo, este fue anulado dos minutos después tras realizar la revisión del VAR.

Minutos más tarde, los "merengues" abrieron el marcados con un gol de Mbappé, donde el delantero aprovechó la salida del Barcelona para rematarla y acomodarla hasta el fondo de la portería. A pesar de la técnica utilizada por el francés, el árbitro decidió anular el gol por un fuera de lugar.

En una segunda oportunidad y sin posiciones que marcar, Bellingham anotó el primer tanto del partido con asistencia de Mbappé, lo que modificó la pizarra a favor del Real Madrid.

En tanto, el empate no se hizo esperar, pues Fermín se encargó de recuperar la pelota tras una salida fallida de los merengues. Pero solo bastaron unos cuantos minutos para que Militao empujara la pelota por medio de un 'cabezazo' para marcar el tanto de diferencia.

Sin embargo, la historia se repitió al final del primer tiempo, cuando el gol marcado por Mbappé de nuevo fue anulado por encontrarse en posición adelantada.

Durante el segundo tiempo, un penal fallado, así como otro gol eliminado fue el resto de la historia para los madrileños en el Santiago Bernabéu.

Con esto, el Real Madrid alcanza la primera posición en la tabla de clasificación con 27 puntos, mientas que su rival le sigue en segundo lugar con una diferencia de cinco puntos.