Real Madrid se disculpa con China por las palabras de Mbappé

El Real Madrid ofreció disculpas al pueblo chino por las declaraciones de Mbappé sobre un meme de un dictador, que provocaron la suspensión de LaLiga en China.

El Real Madrid ha pedido "disculpas al pueblo chino" por las polémicas declaraciones del delantero francés Kylian Mbappé, que llevaron a la suspensión de las retransmisiones de LaLiga en China, según un comunicado difundido este miércoles.

La entidad blanca asegura que "desea expresar sus disculpas al pueblo chino por el malestar que hayan podido ocasionar las recientes palabras de nuestro jugador Kylian Mbappé", que, preguntado en una entrevista sobre su 'meme' favorito, se refirió a uno en el que aparecía su cara sobre la de un "dictador chino", sin citar expresamente a Mao Zedong.

"Nuestro club mantiene un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten cariño y admiración por el Real Madrid", añade.

Además, destaca que "el club se suma a las disculpas públicas expresadas por Kylian Mbappé, en las que el propio jugador ha manifestado su arrepentimiento por sus palabras y ha reiterado su respeto hacia el pueblo chino".

Y concluye asegurando que "el Real Madrid reafirma su compromiso con los valores de respeto, convivencia y entendimiento entre culturas, y expresa su deseo de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y afecto que le unen a China y a sus ciudadanos".

Antes de la emisión del comunicado, la radiotelevisión estatal china había confirmado que había suspendido las retransmisiones, al tiempo que rechazaba la postura atribuida al Real Madrid por algunos medios españoles, al considerar que las palabras del jugador "trascienden la libertad de expresión", frase que, sin embargo, no figura en el comunicado oficial del club español.