 Real Madrid salva la noche y vence al Atlético en intenso derby

Rodrygo Goes y Brahim Díaz, parte del cuarteto de ataque del Real Madrid para el derbi pero con menos focos que Vinícius Junior y Kylian Mbappé, acabaron siendo determinantes para la victoria de su equipo este martes ante el Atlético de Madrid (2-1) en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Rodrygo, confirmado como intocable en el tridente incluso en partidos grandes, deslumbró nada más empezar el encuentro. En el minuto 4 le ganó la espalda a Javi Galán y disparó al palo largo con la zurda -su pierna menos hábil- para abrir el marcador.

El tanto número 25 para él en 61 partidos en la Liga de Campeones. En Liga, 32 en 165. El idilio del brasileño con la ‘Champions’ sigue su curso. De ellos, ocho tantos fueron en eliminatorias y este martes anotó el primero de ellos ante un rival no inglés, a los que tiene cogida la medida.

You can't see me 🚫#UCL pic.twitter.com/vQ4qorft9x