Real Madrid respalda a Colombia tras daños por terremotos

El club expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos tras el terremoto que sacudió al país

El Real Madrid expresó este lunes su solidaridad con Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país y que ha dejado más de 110 personas fallecidas, de acuerdo con los primeros reportes.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el club, su presidente y su Junta Directiva enviaron sus condolencias a los familiares de las víctimas y al pueblo colombiano, además de desear una pronta recuperación a las personas heridas.

“Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño”, señaló el equipo español.

El sismo tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y ocurrió a las 07:34 horas locales, con una profundidad de 82 kilómetros, según información del Servicio Geológico Colombiano.

El mensaje del Real Madrid se sumó a las muestras de solidaridad expresadas desde distintos sectores tras la emergencia que afectó a varias regiones de Colombia.