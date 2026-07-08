Real Madrid rechaza manifestaciones 'racistas' de senadora

El Real Madrid condenó las declaraciones de la senadora paraguaya Celeste Amarilla y mostró su apoyo a su jugador Kylian Mbappé

El Real Madrid mostró este martes su "más rotundo rechazo" a las "lamentables manifestaciones racistas y xenófobas" vertidas recientemente por la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra el internacional francés Kylian Mbappé tras la derrota de Paraguay en octavos de final del Mundial frente a Francia (0-1).

A través de un comunicado, el club blanco condenó "firmemente" este tipo de declaraciones, " impropias de una representante política", y mostró su apoyo a su jugador, a quien considera un "referente para millones de personas, y especialmente para los niños y niñas de todo el mundo".

"Estos comportamientos que incitan al odio no deben tener cabida en la sociedad. El fútbol y el deporte son escenarios para la igualdad y la solidaridad, y el Real Madrid seguirá trabajando para que el racismo, la xenofobia y la violencia sean erradicadas para siempre", señaló la entidad merengue en su mensaje.

La polémica llega después de que la política latinoamericana lanzara el pasado sábado insultos considerados racistas contra el futbolista francés Kylian Mbappé, a quien llamó "soberbio, nuevo rico, prepotente y feo". Además, Amarilla cuestionó también su origen y nacionalidad, al apuntar que es un "camerunés colonizado" que finge ser francés.

"Bruto ni siquiera aprendió a escribir. En lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés", afirmó la paraguaya en su cuenta de X.

En respuesta a los agravios, Mbappé calificó a la senadora como una "mujer despreciable e indigna de su cargo", dichos por los que Amarilla pidió al jugador una disculpa, si bien matizó la reacción del futbolista al apuntar que es un plan ideado por la FIFA.

Las declaraciones de la política latinoamericana provocaron también las reacciones tanto del Gobierno francés, que condenó los insultos por medio de su ministra de Deportes, Marina Ferrari, como de la Federación Francesa de Futbol (FFF), que comunicó que "presentará" una denuncia ante la fiscalía por las declaraciones "racistas" de la senadora.

También se pronunciaron al respecto el Gobierno de Paraguay, que deploró los comentarios de la senadora opositora Celeste Amarilla hacia el delantero Kylian Mbappé y aclaró que corresponden a una "responsabilidad individual", y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que denunció los comentarios "racistas y deshumanizantes".