José Ángel Sánchez confirmó que terminaron las obras acústicas y que el club contempla recuperar los espectáculos musicales próximamente.

El Real Madrid analiza la posibilidad de recuperar próximamente los conciertos en el estadio Santiago Bernabéu, luego de concluir los trabajos de acondicionamiento acústico y considerar que actualmente no existe un impedimento legal para realizar espectáculos musicales en el inmueble.

El director general del club, José Ángel Sánchez, dio a conocer la postura durante la Asamblea de socios compromisarios celebrada este sábado 21 de noviembre, en respuesta a las preguntas de los asistentes sobre el futuro de los eventos musicales y el estado de la remodelación del estadio.

"Las obras de acondicionamiento acústico han terminado, ha mejorado bastante la situación y estamos planteando volver a la actividad de conciertos pronto", expresó el directivo.

El club sostiene que no hay impedimentos legales

Sánchez explicó que las acciones legales emprendidas contra el Real Madrid y contra él mismo fueron sobreseídas por la Audiencia Provincial de Madrid. Aunque la resolución fue recurrida, afirmó que esto no representa un impedimento legal para retomar los conciertos.

"Se interpusieron contra el club y contra mí una serie de acciones legales que la Audiencia Provincial de Madrid sobreseyó, sobreseimiento con el que el club no puede ser imputado por estos hechos más, y a pesar de que ese auto está recurrido no hay impedimento legal", señaló.

La programación musical del Bernabéu fue suspendida en septiembre de 2024, después de las denuncias relacionadas con los niveles de ruido durante los espectáculos. El club emprendió entonces trabajos para mejorar el aislamiento acústico del recinto.

Por ahora, la directiva no anunció una fecha para el regreso de los eventos ni confirmó conciertos específicos.

Durante la Asamblea, el director general también informó que la transformación del estadio se encuentra en su etapa final. Explicó que todavía quedan algunos trabajos en el exterior, ajustes de iluminación y pequeños detalles por concluir.

En cuanto a las empresas filiales del club, Sánchez aclaró que la Asamblea mantiene sobre ellas el mismo nivel de control que ejerce sobre las cuentas del Real Madrid, debido a que la institución es propietaria de la totalidad de esas sociedades, con excepción de la empresa vinculada a los estacionamientos, en la que un socio especializado tiene una participación del dos por ciento.

Real Madrid prepara una plataforma para transmitir partidos de UEFA

Otro de los asuntos abordados durante la reunión fue el proyecto para crear una plataforma de streaming que permita acceder a las competiciones de clubes de la UEFA de una manera más sencilla y con la posibilidad de consumir contenidos sin pagar.

Sánchez explicó que la iniciativa comenzará con una prueba piloto en India durante la próxima temporada, como resultado del acuerdo alcanzado entre el Real Madrid, la UEFA y los clubes europeos agrupados en la EFC, después del cierre del proyecto de la Superliga.

"Van a probar a emitir los partidos a través de una plataforma de streaming, con posibilidad de acceder al contenido sin pagar. Es un modelo que acabó con la piratería en la música y muchos pensamos que podría acabar con ello en el fútbol. Lo de la India va a ser un proyecto piloto", detalló.

Rafa Nadal se incorpora a la junta directiva

La Asamblea también aprobó la incorporación del extenista español Rafa Nadal como integrante de la junta directiva del Real Madrid. Su nombramiento formó parte de los asuntos destacados de la reunión encabezada por el presidente Florentino Pérez.

Además, Pérez anunció que el club trabaja en un programa de fidelización para establecer una relación directa y personalizada con sus aficionados en distintas partes del mundo, mediante el registro de sus interacciones con la institución.

El presidente aclaró que esta iniciativa no modificará los derechos de los socios, quienes continuarán siendo los propietarios del club. Sin embargo, consideró que permitirá desarrollar nuevas fuentes de ingresos y mantener un vínculo directo con millones de seguidores.

Florentino Pérez también recordó que desde el 15 de julio los socios pueden disfrutar gratuitamente de la experiencia Bernabéu Infinito, incluida en el recorrido turístico del estadio. La propuesta incorpora un documental inmersivo grabado durante un partido de la Liga de Campeones frente a la Juventus.