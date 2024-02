Real Madrid llega a 50 millones de seguidores en X

El Real Madrid anunció que se ha convertido en la primera institución deportiva que alcanza 50 millones de seguidores en la red social X, en la que el Barcelona tiene 21,6 millones y el Atlético de Madrid 5,5 millones.

El conjunto merengue celebró alcanzar la cifra redonda de 50 millones de seguidores en su cuenta oficial en español de X con un diseño en el que aparecen Luka Modric, Jude Bellingham, Dani Carvajal y Rodrygo Goes.

🙌 ¡Somos el primer equipo deportivo en conseguir 5️⃣0️⃣ MILLONES de seguidores en una cuenta de @X! 🔝

We are the first sports team to reach 5️⃣0️⃣ MILLION followers on a single @X account! 🔝 pic.twitter.com/4xZM1f2Bop