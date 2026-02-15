Real Madrid golea a la Real Sociedad y mantiene liderato

El conjunto blanco consiguió su octava victoria consecutiva en LaLiga, fortaleciendo su posición en la parte alta de la tabla de la liga española

Real Madrid se impuso con autoridad 4-1 a Real Sociedad este sábado 14 de febrero de 2026, en duelo correspondiente a la jornada 24 de LaLiga 2025-26, disputado en el Estadio Santiago Bernabéu. Con este resultado, el conjunto blanco sumó su octava victoria consecutiva en el campeonato y se colocó momentáneamente en la cima de la clasificación.

Inicio intenso y reacción visitante

El equipo madrileño tomó ventaja muy temprano en el encuentro. Apenas al minuto 5, Gonzalo García abrió el marcador tras una jugada ofensiva que sorprendió a la zaga visitante. El gol obligó a la Real Sociedad a adelantar líneas en busca del empate.

La respuesta llegó al minuto 21, cuando Mikel Oyarzabal convirtió un penal que significó el 1-1 parcial. Sin embargo, la igualdad fue breve, ya que el conjunto local recuperó rápidamente el control del partido.

Vinícius y Valverde marcan diferencia

Al minuto 25, Vinícius Júnior volvió a adelantar al Real Madrid desde los once pasos, tras una falta dentro del área. Posteriormente, al 31’, Federico Valverde amplió la ventaja con un disparo que consolidó el dominio merengue antes del descanso.

En la segunda mitad, nuevamente Vinícius apareció desde el punto penal al minuto 48 para firmar su doblete y sentenciar el compromiso con el definitivo 4-1.

Racha positiva en LaLiga

Con este triunfo, el conjunto blanco consiguió su octava victoria consecutiva en LaLiga, fortaleciendo su posición en la parte alta de la tabla de la liga española; el equipo mostró contundencia ofensiva y capacidad de reacción tras el empate momentáneo.

Por su parte, la Real Sociedad vio interrumpida su racha positiva del año y no logró sostener el ritmo ante la presión constante del cuadro capitalino.

Contexto del encuentro

El partido también destacó por la ausencia de Kylian Mbappé en el once inicial, aunque el delantero estuvo presente desde el banquillo. El Real Madrid mantuvo el control del ritmo y aprovechó las oportunidades generadas, especialmente desde el punto penal.

El resultado reafirma el momento competitivo del club blanco en la temporada 2025-26, mientras que la Real Sociedad deberá ajustar en defensa tras encajar cuatro goles en uno de los escenarios más exigentes del torneo.