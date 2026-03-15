Real Madrid golea 4-1 al Elche en el Santiago Bernabéu

El conjunto madrileño se posiciona en segundo lugar de la tabla con 66 puntos, solo por detrás de su similar del Futbol Club Barcelona, que cuenta con 67 puntos

El Real Madrid consiguió una victoria contundente al imponerse 4-1 ante el Elche en partido correspondiente a LaLiga, disputado en el Estadio Santiago Bernabéu, donde el conjunto merengue mostró superioridad durante gran parte del encuentro.

El equipo blanco logró imponer condiciones desde el inicio del partido y supo aprovechar sus oportunidades frente al arco rival para sumar tres puntos importantes dentro de la competencia española.

Real Madrid toma ventaja antes del descanso

El marcador comenzó a definirse en la recta final del primer tiempo. El defensor Antonio Rüdiger abrió el marcador tras aprovechar una jugada dentro del área que terminó con el balón en el fondo de la portería.

Poco después, el mediocampista uruguayo Federico Valverde amplió la ventaja para el equipo madrileño con un potente disparo que dejó sin posibilidades al guardameta rival, permitiendo que el Real Madrid se fuera al descanso con una ventaja cómoda.

Huijsen amplía la ventaja y Elche descuenta

En la segunda mitad, el conjunto local mantuvo el control del partido y logró ampliar el marcador cuando Dean Huijsen anotó el tercer gol con un remate de cabeza tras un centro desde la banda.

El Elche consiguió descontar en el marcador mediante un autogol de Manuel Ángel, lo que permitió al conjunto visitante acercarse momentáneamente en el resultado.

Arda Güler sentencia con un gol de larga distancia

El encuentro quedó prácticamente definido cuando Arda Güler anotó el cuarto gol del Real Madrid con un disparo desde mas de 68 metros al observar adelantado al portero Matias Dituro, una anotación que se convirtió en uno de los momentos más llamativos del partido.

Real Madrid mantiene el paso en LaLiga

Con este resultado, el Real Madrid sumó tres puntos importantes en su lucha dentro de LaLiga, además de mantener el buen momento futbolístico del equipo, el conjunto madrileño se posiciona en segundo lugar de la tabla con 66 puntos, solo por detrás de su similar del Futbol Club Barcelona, que cuenta con 67 puntos.

El triunfo también permitió al conjunto merengue rotar a varios jugadores durante el encuentro, en un calendario que continúa cargado de compromisos tanto en la liga española como en torneos internacionales.