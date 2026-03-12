Real Madrid golea 3-0 al Manchester City y toma ventaja en la UCL

Con el resultado de 3-0, el Real Madrid llega con una ventaja considerable al partido de vuelta, que se disputará en el estadio Etihad en Inglaterra

El Real Madrid dio un golpe de autoridad en la UEFA Champions League al vencer 3-0 al Manchester City en el partido de ida de los octavos de final, disputado en el estadio Santiago Bernabéu. La gran figura de la noche fue el mediocampista uruguayo Federico Valverde, quien firmó un hat-trick en el primer tiempo para encaminar la eliminatoria a favor del conjunto español.

Hat-trick de Valverde decide el partido

El encuentro comenzó con intensidad por parte de ambos equipos, pero el conjunto madrileño encontró rápidamente la fórmula para abrir el marcador. Al minuto 20, Valverde aprovechó un balón largo del portero Thibaut Courtois, superó al guardameta Gianluigi Donnarumma y definió para poner el 1-0.

El mediocampista volvió a aparecer al 27, cuando una jugada generada por Vinícius Júnior terminó con un disparo cruzado que amplió la ventaja del equipo blanco. Antes del descanso, al 42, Valverde completó su triplete tras una asistencia de Brahim Díaz, cerrando una primera mitad prácticamente perfecta para el cuadro español.

Los tres goles llegaron en un lapso de poco más de veinte minutos, una actuación que permitió al Real Madrid tomar el control absoluto del partido desde el primer tiempo.

City intenta reaccionar, pero Courtois mantiene el cero

En la segunda mitad, el Manchester City intentó reaccionar y generó algunas aproximaciones, pero se encontró con una sólida actuación defensiva del conjunto español y con intervenciones oportunas del arquero Courtois.

El Real Madrid incluso estuvo cerca de ampliar la ventaja cuando Vinícius Júnior provocó un penal tras una falta de Donnarumma, sin embargo, el propio guardameta italiano detuvo el disparo desde los once pasos, evitando el cuarto gol de los locales.

El equipo dirigido por Pep Guardiola mantuvo mayor posesión de balón durante varios pasajes del partido, pero generó pocas ocasiones claras frente al arco rival, mientras que el conjunto madridista apostó por transiciones rápidas que resultaron decisivas.

Ventaja importante rumbo al partido de vuelta

Con el resultado de 3-0, el Real Madrid llega con una ventaja considerable al partido de vuelta, que se disputará en el estadio Etihad en Inglaterra. El Manchester City necesitará remontar tres goles si quiere mantenerse con vida en la competición europea.

La actuación de Federico Valverde también quedó marcada en la historia reciente del torneo, ya que se convirtió en uno de los pocos jugadores en marcar un hat-trick en la primera mitad ante un rival inglés en Champions League.

Una rivalidad que se ha vuelto habitual en Champions

El enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City se ha convertido en uno de los duelos más repetidos de la Champions League en la última década. Ambos clubes se han encontrado en diversas eliminatorias desde 2016, incluyendo semifinales y cuartos de final.

En ese periodo, las series entre ambos equipos han sido muy equilibradas, con eliminatorias que se han decidido por goles en los últimos minutos, tiempos extra o incluso tandas de penales. Este nuevo capítulo vuelve a colocar frente a frente a dos de los clubes más poderosos del fútbol europeo.

Ahora, con la ventaja obtenida en el Bernabéu, el Real Madrid buscará confirmar su pase a los cuartos de final, mientras que el Manchester City intentará protagonizar una remontada histórica ante su afición.