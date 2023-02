Real Madrid gana su quinto Mundial de Clubes ante Al Hilal

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró, tras la victoria de su equipo en la final del Mundial de Clubes frente al Al Hilal (5-3), que tiene 'muchísima confianza' para lo que resta de temporada, con los títulos de Liga y Liga de Campeones, que conquistaron la pasada temporada, por delante ya que, comentó que 'la caldera está llegando a la temperatura'

Un Ancelotti que quiso restar importancia a los tres goles encajados por su equipo, aunque reconoció 'fallos defensivos'.

Además, volvió a descartar tajantemente que su futuro pase por ser seleccionador de Brasil, siempre y cuando pueda continuar en el Real Madrdid.

'No sé nada. Estoy muy contento aquí, hasta que no me echen, que es una mala palabra, me quedo aquí', declaró.