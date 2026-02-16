Real Madrid gana 0-3 en Lorca a un Alhama que sigue en descenso

El Real Madrid ganó 0-3 al Alhama y sigue a diez puntos del líder Barcelona; las murcianas continúan en zona de descenso

El Real Madrid Femenino se impuso por 0-3 en su visita al Alhama CF ElPozo y se mantiene en la pelea por el liderato de la Liga F.

Con este resultado, el conjunto blanco suma 47 puntos y continúa a diez del líder, el FC Barcelona Femení, que encabeza la clasificación con 57 unidades tras 20 jornadas. Por su parte, la Real Sociedad Femenino es tercera con 44.

El equipo dirigido por Pau Quesada fue ampliamente superior en el estadio Francisco Artés Carrasco de Lorca y lo reflejó pronto en el marcador.

La sueca Hanna Bennison abrió el marcador al minuto 9 tras asistencia de Iris Santiago. Más tarde, la francesa Sandie Toletti amplió la ventaja desde el punto de penalti al 30. En el arranque del segundo tiempo, Alba Redondo firmó el 0-3 definitivo al 48.

El cuadro murciano, dirigido por Juan Antonio García “Randri”, apenas generó peligro. Su mejor oportunidad llegó en un remate de cabeza de Yaiza Relea “Yiyi” que fue atajado por la guardameta Misa Rodríguez.

Con esta derrota, el Alhama se mantiene en la decimoquinta posición con nueve puntos y una racha de 12 derrotas consecutivas. Solo el Levante UD Femenino, colista con ocho unidades, se encuentra por debajo.

La permanencia la marca el Dux Logroño Femenino, que también suma nueve puntos y se convierte en la referencia para evitar el descenso a la Primera RFEF Femenina.