Real Madrid frena al Barcelona con doblete de Kylian Mbappé

Para el Madrid, la victoria evitó que la diferencia respecto del Barcelona creciera a nueve puntos y le permitió mantenerse cerca del liderato

Kylian Mbappé decidió el clásico con un doblete y llevó al Real Madrid a vencer 2-1 al Barcelona en el Camp Nou, donde los azulgranas perdieron su paso perfecto en LaLiga y dejaron escapar la oportunidad de ampliar su ventaja sobre el conjunto madridista.

El francés marcó al minuto 41 y volvió a aparecer al 87, después de una jugada de Eduardo Camavinga que resolvió un encuentro abierto. Raphinha había conseguido el empate provisional para el equipo de Hansi Flick.

Con el resultado de este domingo 25 de octubre, correspondiente a la jornada 10, el Barcelona permaneció con 27 puntos y el Real Madrid llegó a 24. La distancia entre ambos se redujo de seis a tres unidades.

Mbappé aprovecha un rebote y Yamal deja escapar el empate

El primer gol llegó después de una incursión de Yan Diomande por la banda. Gerard Martín intentó despejar su centro, pero el balón golpeó a Mbappé y terminó dentro de la portería de Joan García.

La acción premió la ubicación del delantero y obligó al Barcelona a buscar una respuesta antes del descanso. La oportunidad más clara quedó en los pies de Lamine Yamal, quien recibió de Fermín López y apareció sin marca cerca del área chica.

Sin embargo, el extremo no consiguió conectar correctamente y envió el remate desviado. El fallo mantuvo la ventaja madridista en una primera parte en la que los locales tuvieron dificultades para convertir sus aproximaciones en goles.

Raphinha responde, pero Camavinga cambia el cierre

El Barcelona encontró la igualdad al minuto 61. Pedri habilitó a Raphinha, quien sacó un disparo que pasó entre las piernas de Jude Bellingham antes de entrar en la portería defendida por Andriy Lunin.

El empate mantuvo abiertas las posibilidades de ambos equipos. El Madrid conservó su amenaza al contragolpe y José Mourinho recurrió a Camavinga en el tramo final para renovar el mediocampo.

La decisión resultó determinante. Al minuto 87, el francés ganó la carrera por un balón al espacio, superó a Cubarsí y provocó la salida de Joan García. Después cedió para que Mbappé definiera ante el arco desprotegido y firmara el 1-2.

Además de asegurar los tres puntos, el delantero alcanzó los 100 goles con el Real Madrid en 116 partidos.

Barcelona pierde su racha perfecta y se aprieta LaLiga

El conjunto de Flick llegaba al clásico con nueve victorias en sus primeros nueve encuentros del campeonato. La derrota le impidió prolongar ese arranque y supuso su segundo tropiezo consecutivo entre todas las competiciones, después de caer 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League.

Para el Madrid, la victoria evitó que la diferencia respecto del Barcelona creciera a nueve puntos y le permitió mantenerse cerca del liderato.

Mourinho celebró con intensidad el gol definitivo en su regreso al Camp Nou como entrenador madridista. El portugués, que dirigió al club entre 2010 y 2013, volvió a imponerse en un escenario marcado por su rivalidad con el equipo catalán.

Tras el encuentro, el técnico destacó que el objetivo de su equipo es conquistar el campeonato. Flick, por su parte, señaló la falta de energía del Barcelona y la necesidad de recuperar su mejor versión después de una semana que terminó con dos derrotas.