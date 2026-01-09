Real Madrid firma su pase a final de la Supercopa contra Barça

Los merengues avanzaron a la final de la Supercopa de España tras vencer 2-1 al Atlético de Madrid en el duelo disputado en Yeda, Arabia Saudita

El Real Madrid avanzó a la final de la Supercopa de España tras vencer 2-1 al Atlético de Madrid en el duelo disputado en Yeda, Arabia Saudita, resultado que confirmó un nuevo Clásico español por el título, ya que el Barcelona había asegurado su lugar previamente con una goleada 5-0 sobre el Athletic Club.

Real Madrid asegura su pase a la final de la Supercopa

El encuentro comenzó con intensidad y rápidamente el conjunto merengue tomó ventaja. Apenas al minuto dos, Federico Valverde abrió el marcador con un tiro libre directo que superó la estirada del guardameta Jan Oblak. El disparo del mediocampista uruguayo marcó el ritmo de un partido disputado con alta exigencia física y táctica.

Durante la primera mitad, el Atlético intentó reaccionar con presión alta y transiciones rápidas, pero la defensa madridista logró contener los intentos de peligro. El Real Madrid mantuvo el control del balón en momentos clave y evitó que su rival generara oportunidades claras frente al arco.

Valverde y Rodrygo amplían la ventaja

En el complemento, el Real Madrid amplió la diferencia al minuto 55. Nuevamente Valverde fue determinante al filtrar un balón entre líneas que dejó a Rodrygo en posición favorable. El delantero brasileño definió con un disparo raso para colocar el 2-0, resultado que acercaba al equipo blanco a la final.

RODRYGO DOUBLES THE LEAD FOR REAL MADRID!



Real Madrid 2-0 Atletico Madrid.

El Atlético de Madrid respondió casi de inmediato. Al minuto 58, Alexander Sorloth recortó distancias tras cabecear un centro de Giuliano Simeone, lo que devolvió la intensidad al partido y obligó al Real Madrid a replegarse en algunos tramos del encuentro.

Atlético presiona sin lograr el empate

Tras el gol, el conjunto rojiblanco incrementó la presión ofensiva en busca del empate. Sin embargo, el orden defensivo del Real Madrid y las intervenciones oportunas evitaron que el marcador se moviera nuevamente. A pesar del empuje final del Atlético, el resultado se mantuvo hasta el silbatazo final.

Mbappé apunta a regresar como titular en la final

Para este compromiso, el Real Madrid no contó con Kylian Mbappé, quien se perdió su segundo partido consecutivo debido a un esguince en la rodilla izquierda. No obstante, el técnico Xabi Alonso adelantó que el delantero francés será titular en la final de este sábado ante el Barcelona, lo que genera expectativa de cara al duelo decisivo.

Cruce entre Simeone y Vinicius marca el derbi

El partido también estuvo marcado por un intercambio verbal entre Diego Simeone y Vinicius Jr. desde la zona de bancas. El cruce obligó a la intervención del cuarto árbitro y continuó al momento de la sustitución del atacante brasileño. Posteriormente, la situación tuvo eco en redes sociales, donde Vinicius respondió a comentarios relacionados con el incidente.

Clásico español definirá al campeón

Con este resultado, la final de la Supercopa de España volverá a enfrentar a Real Madrid y Barcelona, en un partido que concentrará la atención internacional y definirá al campeón del torneo. El encuentro se disputará este sábado en Yeda.