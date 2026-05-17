Real Madrid ficha al pívot turco Ömer Yurtseven

El nuevo refuerzo madridista tuvo paso por equipos como Miami Heat y Golden State Warriors, acumulando más de 120 partidos en temporada regular de la NBA

El Real Madrid de baloncesto movió el mercado en plena recta final de la temporada al confirmar el fichaje del pívot turco Ömer Yurtseven, quien llegará hasta el 30 de junio para reforzar al equipo de Sergio Scariolo tras las lesiones de los jugadores Edy Tavares y Alex Len.

El conjunto blanco encontró en el jugador otomano una solución inmediata para fortalecer la pintura de cara a los playoffs de la Liga Endesa, en un momento donde las lesiones habían reducido considerablemente la rotación interior madridista.

Yurtseven, de 27 años y con una estatura de 2.11 metros, cuenta con experiencia en la NBA y en la Euroliga, además de ser internacional con Turquía, selección con la que fue subcampeón de Europa.

Experiencia NBA y recorrido internacional

El nuevo refuerzo madridista tuvo paso por equipos como Miami Heat, Utah Jazz y Golden State Warriors, acumulando más de 120 partidos en temporada regular de la NBA y presencia en playoffs.

Durante su etapa universitaria en Georgetown destacó como uno de los interiores más dominantes de la NCAA con promedios cercanos a los 15.5 puntos y 9.8 rebotes por partido.

En la NBA logró consolidarse principalmente con Miami, donde llegó a registrar campañas con medias superiores a cinco puntos y cinco rebotes por encuentro, destacando por su presencia física, capacidad reboteadora y juego cerca del aro.

Antes de regresar al baloncesto estadounidense también defendió la camiseta del Panathinaikos, donde disputó Euroliga y Final Four.

Yurtseven apunta a ser pieza clave en playoffs

El propio jugador dejó claro que llega al Real Madrid con la intención de aportar de inmediato en la lucha por el título de la ACB.

“Estoy deseando demostrar todo lo que puedo hacer y ayudar a este equipo a ganar”, aseguró el pívot turco tras hacerse oficial su incorporación.

El centro otomano también explicó que llega en buenas condiciones físicas luego de mantenerse entrenando tras finalizar su etapa con Golden State.

Aunque admitió que necesitará algunos días para recuperar ritmo competitivo, aseguró sentirse listo para asumir protagonismo en la parte más importante de la temporada.

La llamada del Madrid y el contacto con Arda Güler

El nuevo jugador blanco reveló además que conversó con el futbolista turco Arda Güler antes de cerrar su llegada al club madrileño.

“Estoy muy contento de ser el segundo jugador turco del club”, señaló Yurtseven.

El pívot explicó que uno de los factores que más influyó en su decisión fue la posibilidad de competir por títulos junto a jugadores como Facundo Campazzo y Sergio Llull.

Aunque no podrá disputar la Final Four de la Euroliga debido al cierre de registros, el Real Madrid espera que Yurtseven se convierta en una pieza importante para afrontar los playoffs de la Liga Endesa y recuperar presencia física bajo los tableros.