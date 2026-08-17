Real Madrid cierra pretemporada con goleada sobre el Schalke 04

El conjunto merengue comenzará la temporada el próximo sábado 22 de agosto, cuando visite al Espanyol en el RCDE Stadium

El Real Madrid cerró su preparación para la temporada 2026-2027 con una victoria de 3-0 sobre el Schalke 04, en un amistoso disputado este domingo en la Veltins-Arena de Gelsenkirchen, Alemania.

Kylian Mbappé, Dean Huijsen y Carlos Espí marcaron los goles del conjunto español, que dominó el encuentro desde los primeros minutos y aprovechó el último ensayo de su pretemporada para ajustar su funcionamiento antes de comenzar la competencia oficial.

El partido también formó parte de la celebración por el 25 aniversario de la Veltins-Arena, que recibió al equipo madridista en medio de un ambiente especial y con sus tribunas llenas.

Mbappé encamina la victoria desde el inicio

El Real Madrid abrió el marcador apenas al minuto 6 por conducto de Kylian Mbappé, quien regresó a la alineación titular y necesitó poco tiempo para hacerse presente en el encuentro.

El delantero francés encabezó el ataque acompañado por Vinícius Júnior, Arda Güler y Brahim Díaz. La presión y movilidad del frente ofensivo permitieron al conjunto dirigido por José Mourinho instalarse rápidamente en territorio alemán.

La ventaja aumentó al minuto 20, cuando Dean Huijsen apareció para firmar el segundo tanto. Con el 2-0, el equipo español manejó el ritmo del partido y limitó las oportunidades del Schalke, que encontró dificultades para superar la defensa visitante.

Vinícius Júnior contó con una oportunidad para ampliar el marcador antes del descanso, pero no consiguió definir. Aun así, el Real Madrid se marchó a los vestidores con una ventaja cómoda y sin permitir anotaciones.

Carlos Espí sentencia el partido

Durante la segunda mitad, Mourinho realizó modificaciones para repartir minutos y observar otras variantes dentro de su plantilla. Entre los jugadores que ingresaron estuvo Carlos Espí, quien anotó el 3-0 al minuto 57.

El delantero aprovechó su participación para sentenciar el amistoso y fortalecer su candidatura para recibir nuevas oportunidades durante la temporada.

Schalke también recurrió a su banca en busca de una reacción y dio participación a Edin Džeko durante el tramo final. El conjunto alemán generó algunas aproximaciones, pero no logró vencer la portería madridista.

Real Madrid concluye su pretemporada con triunfo

La victoria permitió al cuerpo técnico evaluar el regreso de jugadores importantes, probar combinaciones en el ataque y dar actividad a jóvenes que buscan un espacio dentro del primer equipo.

El Real Madrid terminó su calendario de preparación con buenas sensaciones, tres goles y la portería sin anotaciones, antes de concentrarse completamente en su primer compromiso oficial.

El conjunto merengue comenzará la temporada el próximo sábado 22 de agosto, cuando visite al Espanyol en el RCDE Stadium.