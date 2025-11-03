Real Madrid aplasta 4-0 al Valencia y sigue firme en La Liga

El resultado consolida el gran momento merengue en España, con Mbappé letal, control absoluto y un Valencia que jamás encontró cómo competir ni reaccionar.

Real Madrid no levanta el pie del acelerador y volvió a firmar una actuación dominante en La Liga al golear 4-0 al Valencia en el Santiago Bernabéu, resultado que fortalece su liderato y estira a cuatro su racha de triunfos consecutivos.

Los Merengues se adueñaron del trámite desde el inicio ante un Valencia que apostó por encerrarse atrás, pero su defensa jamás pudo sostener la presión y terminó pagándolo caro. Kylian Mbappé abrió la cuenta al minuto 19 desde el punto penal tras una mano dentro del área y, con absoluta tranquilidad, volvió a vencer al guardameta al 31 para el 2-0. El francés llegó a 13 tantos en la temporada liguera y mantiene una histórica inercia anotadora.

A este chaval se le caen los goles... pic.twitter.com/lwHURFaWOe — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 1, 2025

Aunque Vinícius Jr. falló un penal al 41’, Jude Bellingham firmó el 3-0 antes del descanso con un disparo potente desde fuera del área, confirmando la superioridad blanca en el primer tiempo.

Para el complemento, Valencia trató de cambiar el guion con modificaciones ofensivas, pero jamás logró incomodar a un Madrid que se mantuvo dueño del ritmo, de la posesión y de la claridad en cada sector del campo. Álvaro Carreras cerró la goleada al 82’ con una definición espectacular que terminó por sellar la noche perfecta en casa.

Con este triunfo, el Real Madrid llega a 30 puntos y da un golpe directo sobre la mesa: el liderato está blindad y hoy luce como el candidato más fuerte a campeón.