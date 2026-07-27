Real Madrid alcanza acuerdo para fichar a Yan Diomande

Diomande se trasladó durante su adolescencia a Estados Unidos, donde continuó su formación deportiva antes de llegar al Leganés a finales de 2024

El Real Madrid alcanzó un acuerdo para incorporar a Yan Diomande, extremo de 19 años que pertenece al RB Leipzig, en una operación que superaría los 100 millones de euros y que podría convertirse en una de las transferencias más importantes del mercado europeo.

El traspaso se encuentra pendiente de los exámenes médicos, la firma del contrato y el anuncio oficial de los clubes. El futbolista viajará a la capital española durante los próximos días para completar el proceso y quedar vinculado con el conjunto madridista hasta junio de 2031.

Real Madrid elevó su oferta para convencer al Leipzig

La primera propuesta habría contemplado 90 millones de euros garantizados y otros 10 millones en variables, cantidad que fue rechazada por el club alemán debido al interés de varios equipos y a la duración del contrato del jugador, vigente hasta 2030.

Las negociaciones continuaron hasta alcanzar un paquete que rondaría los 120 millones de euros. Aunque todavía no se ha revelado la distribución entre el pago fijo y los bonos, el acuerdo final estaría por encima de los 100 millones.

El Leipzig se encontraba en una posición favorable porque Diomande no tenía cláusula de salida y su desempeño durante la última temporada atrajo propuestas de otros clubes europeos. El París Saint-Germain había avanzado en las condiciones personales con el marfileño, mientras Liverpool, Arsenal y Manchester City también siguieron su situación.

Diomande pasó del Leganés a la élite en poco más de un año

Nacido en Abiyán, Costa de Marfil, Diomande se trasladó durante su adolescencia a Estados Unidos, donde continuó su formación deportiva antes de llegar al Leganés a finales de 2024.

Su debut profesional ocurrió en marzo de 2025 frente al Real Madrid. En su primera experiencia en España disputó 10 partidos, anotó dos goles y aportó una asistencia, números suficientes para despertar el interés del Leipzig.

El club alemán pagó alrededor de 20 millones de euros por su fichaje durante el verano de 2025. El Leganés conservó un porcentaje sobre una futura transferencia, por lo que también recibiría ingresos si la operación con el conjunto español queda formalizada.

En Alemania, el extremo aceleró su crecimiento con 13 goles y 10 asistencias en 36 partidos de todas las competencias. Su rendimiento ayudó al Leipzig a terminar tercero y regresar a la Liga de Campeones.

Velocidad y desequilibrio para el ataque madridista

Su proyección aumentó con Costa de Marfil, selección con la que disputó cuatro encuentros en el Mundial 2026 y contribuyó al histórico avance del equipo africano a la ronda eliminatoria.

La llegada de Diomande no estaría condicionada a una posible salida de Vinícius Júnior. Su capacidad para desempeñarse en ambos extremos permitiría utilizarlo en distintas combinaciones ofensivas junto con Vinícius, Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Si supera las pruebas médicas y firma el contrato previsto, Yan Diomande completará uno de los ascensos más acelerados del mercado: de debutar profesionalmente en 2025 a incorporarse al Real Madrid mediante una operación superior a los 100 millones de euros.