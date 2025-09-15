Real Apodaca se lleva el primer Clásico Norteño

Real Apodaca se llevó el primer Clásico Norteño de Liga Premier ante Santiago FC, al imponerse 5-4 en tanda de penales.

Con doblete del refuerzo brasileño Adson Santos, Real Apodaca vino de atrás al ir abajo por dos goles, y no solo logró el empate 2-2 en tiempo regular.

El portero Sergio Rubio atajó dos penales en la tanda del punto extra y Real Apodaca se queda con dos unidades en casa, en el nuevo Clásico de Nuevo León.

Así se vivió el primer Clásico

Marco Montelongo falló un penal en el minuto 4 para Apodaca, después Santiago se fue arriba al 10’ con tanto de César Ruiz y Josué Morales hizo el 2-0 en el 58’.

Sin embargo, Apodaca no se rindió, tuvo varias llegadas de peligro y dominaba el encuentro; incluso, hubo varias jugadas en las que el silbante dejó pasar la pena máxima a favor de la escuadra de Ricardo Rayas.

Ante las adversidades, Real siguió luchando y esto lo llevó a empatar el duelo, al 79’ y 85’, Adson Santos, que había ingresado en el segundo tiempo, igualó el marcador.

Todavía en los instantes finales se veía la posibilidad de anotar el tercero, pues Santiago se tiró atrás, conformándose con la igualada.

Ya en tanda de penales para el punto extra, Vinicius Reis vio que el arquero rival le detuvo el disparo, pero Rubio se puso la capa de héroe y atajó el quinto y sexto disparo de Santiago para darle esa unidad extra a su equipo, que sigue invicto y llega a 12 unidades y se mantiene en la cima, seguido por su rival en turno con 10 puntos.