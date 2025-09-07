Real Apodaca mantiene su buen paso y es líder del Grupo 2

Real Apodaca se prepara para un encuentro crucial: el primer Clásico ante el Santiago FC. Este partido se llevará a cabo el próximo domingo a las 17:00 horas

Un golazo de Martín Barra al minuto 32 le dio la victoria al Real Apodaca 1-0 sobre el Zacatepec en la Jornada 3, en un partido muy disputado en la media cancha. Con este resultado, los pupilos de Ricardo Rayas se mantienen invictos, ligan su tercer juego sin recibir gol y se colocan en el primer lugar del Grupo 2 con 10 puntos.

El único tanto del encuentro, celebrado en el Estadio Mariano Matamoros, se originó en un contragolpe fulminante. Jesús Reyes inició la jugada llevando el balón y cediéndoselo a Gio Soto, quien filtró un pase a Barra.

Sin dudarlo, el jugador del Real Apodaca impactó el balón de primera intención desde la banda derecha, enviándolo con fuerza hacia el segundo poste. El esférico pegó en la madera y se anidó en la red, desatando la euforia del equipo.

A pesar de que las llegadas de peligro fueron escasas para ambos equipos, el partido se caracterizó por una férrea batalla en el mediocampo. La defensa de Real Apodaca y su portero, Sergio Rubio, tuvieron una actuación impecable, logrando que el equipo mantenga un récord perfecto de 3 juegos sin recibir gol.

Con esta victoria, Real Apodaca se prepara para un encuentro crucial: el primer Clásico ante el Santiago FC. Este partido se llevará a cabo el próximo domingo a las 17:00 horas en casa, en la Unidad Deportiva Centenario del Ejército Mexicano.