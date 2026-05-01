Real Apodaca empata en Mérida y toma ventaja en las semifinales

El empate 1-1 ante Deportiva Venados deja al conjunto regio con una ligera ventaja en la ida por posición en la tabla rumbo a la final de Liga Premier

Se celebró en Mérida el primer episodio de las Semifinales entre Real Apodaca y Deportiva Venados, duelo que terminó con empate 1-1 y que deja una ligera ventaja para el conjunto norteño.

El encuentro, disputado en el Estadio Alfonso Diego Molina, favorece a los “merengues” debido a su mejor posición en la tabla, por lo que cualquier empate o triunfo en la Vuelta les bastará para avanzar a la Final de la Liga Premier Serie A en la temporada 2025-2026.

El partido comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Ricardo Rayas, luego de que Deportiva Venados sorprendiera temprano. Al minuto 6, en una jugada a balón parado, José Juan Rodríguez aprovechó un tiro de esquina para enviar el esférico al fondo de las redes y poner el 1-0.

Real Apodaca intentó reaccionar y al 31’, Axel García Barrera había igualado el marcador, pero el tanto fue anulado por una mano previa señalada por el abanderado.

Antes del descanso, Saúl Ramírez generó peligro con un par de oportunidades claras, mientras que un tiro de esquina cobrado por Marco Montelongo complicó a la defensa local, aunque sin lograr el empate.

La igualada llegó al minuto 60, cuando se señaló un penal tras una falta sobre Jesús Reyes. Desde los once pasos, Andrey Andrade cobró con precisión para firmar el 1-1 definitivo.

En la recta final, Apodaca mantuvo la presión ante un rival que optó por resguardarse, pero el marcador ya no se movió.

La serie se definirá el próximo domingo a las 16:00 horas en la Unidad Deportiva Centenario del Ejército Mexicano, donde se disputará el partido de Vuelta con entrada gratuita.