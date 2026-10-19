Rays vencen a Cleveland y quedan a un triunfo de la Serie Mundial

Tampa Bay venció 3-1 a los Guardianes en el Juego 5 eb ek Campeonato de la Americana, con la posibilidad de asegurar el banderín este lunes

Los Rays de Tampa Bay vencieron 3-1 a los Guardianes de Cleveland en el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y tomaron ventaja de 3-2, con la posibilidad de asegurar el banderín el próximo lunes.

Drew Rasmussen fue clave para la victoria al permitir una carrera y cuatro hits en siete entradas. El lanzador derecho ponchó a seis bateadores, otorgó una base por bolas y consiguió su segunda victoria en la postemporada.

Tampa Bay toma ventaja desde las primeras entradas

Los Rays anotaron una carrera en cada uno de los primeros tres episodios. Yandy Díaz abrió el marcador en la primera entrada tras recibir Jonny DeLuca una base por bolas con las bases llenas.

En la segunda, un sencillo del mexicano Jonathan Aranda permitió anotar a Ben Williamson para el 2-0. En la tercera, Liam Hicks conectó un elevado al jardín central que llevó a Chandler Simpson al plato para ampliar la ventaja a 3-0.

Guardianes recortan distancias, pero no logran remontar

Cleveland logró su única carrera en la séptima entrada, cuando Chase DeLauter conectó un sencillo productor después de que Steven Kwan y José Ramírez pegaran imparables para colocar corredores en las esquinas.

El relevo de Tampa Bay contuvo el intento de reacción. Cam Booser y Tyler Wells trabajaron la octava entrada, mientras que Bryan Baker cerró el encuentro en la novena para asegurar el triunfo por 3-1.

Díaz terminó con tres imparables, mientras que Aranda y Hicks aportaron dos hits cada uno y una carrera impulsada. Por Cleveland, Kwan conectó dos de los cinco imparables del equipo.

Rays buscarán el banderín en el Juego 6

Con la ventaja de 3-2 en la serie, Tampa Bay tendrá la oportunidad de asegurar su tercer campeonato de la Liga Americana y el primero desde 2020 cuando ambos equipos se enfrenten el lunes en Tropicana Field.