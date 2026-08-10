Rays vencen 3-2 a Marineros con jonrón de Mesa Jr.

Los Rays de Tampa Bay venció 3-2 a los Marineros de Seattle con jonrón de Victor Mesa Jr. y sencillo de dos carreras de Richie Palacios

Los Rays de Tampa Bay se impusieron este sábado por 3-2 a los Marineros de Seattle, en un encuentro definido por el bateo oportuno de Richie Palacios y Victor Mesa Jr., además de la resistencia de un bullpen que tuvo que asumir el protagonismo desde el inicio.

Palacios conectó un sencillo productor de dos carreras durante la sexta entrada, mientras que el cubano Mesa Jr. aportó un cuadrangular solitario. Con el triunfo, Tampa Bay llegó a 70 victorias y se mantiene como líder del Este de la Liga Americana.

Palacios da el batazo decisivo

El partido se encontraba empatado cuando Palacios apareció con dos outs en la sexta entrada frente al relevista Michael Rucker.

El jugador de Tampa Bay conectó un sencillo de dos carreras que puso a los Rays arriba 3-1 y terminó siendo la diferencia necesaria para quedarse con la victoria.

Por Seattle, Josh Naylor respondió con dos cuadrangulares solitarios. El primero llegó ante Cam Booser en el segundo episodio y el segundo frente a Garrett Cleavinger en la séptima entrada. Fueron sus primeros jonrones desde el pasado 12 de junio.

Mesa Jr. empata el encuentro con jonrón

Antes del batazo de Palacios, Victor Mesa Jr. había igualado el marcador en la cuarta entrada.

El cubano conectó un jonrón de 412 pies hacia el jardín derecho, con el que puso el partido 1-1 y mantuvo a Tampa Bay en la pelea por el triunfo.

George Kirby abrió por Seattle y permitió una carrera y cuatro imparables. Sin embargo, abandonó el encuentro después de cinco entradas tras realizar 99 lanzamientos.

La jornada comenzó con un cambio inesperado para los Rays. Griffin Jax estaba contemplado para abrir el encuentro, pero fue retirado horas antes del primer lanzamiento debido a molestias en el codo derecho.

Ante la ausencia de su abridor previsto, Tampa Bay recurrió a un esquema de bullpen y utilizó a siete lanzadores. Casey Legumina inició el partido bajo este planteamiento.

Steven Matz lanzó dos entradas y obtuvo la victoria, con lo que dejó su récord en 5-4.

El encargado de cerrar el encuentro fue Bryan Baker, quien consiguió su 34.º salvamento, la cifra más alta de la Liga Americana.

Rays alcanzan las 70 victorias

Con el resultado, Tampa Bay mejoró su marca a 70-46 y se convirtió en el primer equipo de la Liga Americana en alcanzar las 70 victorias.

Los Rays han ganado seis de sus últimos siete partidos y continúan al frente de la División Este.

Seattle, por su parte, atraviesa un momento complicado al acumular cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los Marineros se encuentran a 3.5 juegos del último puesto de comodín de la Liga Americana.