Rays buscan que su misión ante Brewers no sea 'casi imposible'

Hoy lunes se reanuda en el Tropicana Field la Serie Mundial de beisbol 2026 con un 2-0 a favor de los Brewers, pero los Rays van por nuevo impulso en casa

Los Tampa Bay Rays reciben este lunes a los Milwaukee Brewers en el Juego 3 de la Serie Mundial de Grandes Ligas (MLB), con la obligación de ganar para evitar quedar a una derrota de perder el campeonato.

Milwaukee llega con ventaja de 2-0 tras ganar los primeros dos encuentros en casa y buscará acercarse al primer título de su historia. Ningún equipo ha remontado un déficit de 0-3 en una Serie Mundial, por lo que el resultado de este lunes podría marcar el rumbo definitivo de la confrontación.

Freddy Peralta y Robert Gasser, los abridores

Los Rays confiarán en el dominicano Freddy Peralta, quien registra una efectividad de 0.90 en sus últimas nueve aperturas, todas con victorias de Tampa Bay. El derecho también ha mostrado buenos números en el Tropicana Field, donde suma una efectividad de 1.45 desde su llegada al equipo en agosto.

Por los Brewers abrirá el zurdo Robert Gasser, quien ha permitido una carrera en nueve entradas durante la postemporada. El lanzador tendrá la responsabilidad de contener a una ofensiva de Tampa Bay que necesita producir carreras para evitar que Milwaukee amplíe su ventaja.

El duelo entre ambos abridores será uno de los puntos centrales del encuentro, especialmente porque los dos equipos han mostrado capacidad para generar ofensiva durante los primeros juegos, aunque también han cometido errores defensivos que han influido en el marcador.

El relevo, la fortaleza de Milwaukee

Los Brewers han construido su ventaja con un bullpen dominante, que registra una efectividad de 1.24 en la postemporada. Sus relevistas han sido determinantes para conservar ventajas y responder cuando el equipo ha estado en desventaja, además de acumular una importante cantidad de ponches.

En los dos primeros encuentros de la Serie Mundial, el relevo de Milwaukee permitió solamente una carrera en 10 entradas de trabajo. En contraste, los relevistas de Tampa Bay concedieron ocho imparables, tres carreras y siete bases por bolas en 7.1 entradas.

La diferencia en el pitcheo de relevo podría volver a ser decisiva en el tercer juego. Para los Rays, limitar el daño después de la salida de Peralta será fundamental, mientras que Milwaukee buscará mantener la solidez que le ha permitido ganar seis partidos consecutivos en los playoffs.

Tampa Bay busca aprovechar la localía

Con la serie trasladada a St. Petersburg, los Rays intentarán aprovechar el apoyo de su afición para cambiar la dinámica del enfrentamiento. El equipo necesita una victoria que le permita recortar distancias y recuperar margen de maniobra antes de los siguientes compromisos.

En el apartado ofensivo, ambos conjuntos han mostrado números relativamente parejos durante los primeros dos partidos. Milwaukee suma ocho carreras, cuatro extrabases y seis bases robadas, mientras que Tampa Bay acumula seis carreras, cuatro extrabases y cuatro robos.

La capacidad para aprovechar las oportunidades con corredores en base y evitar errores defensivos podría inclinar el resultado. Los Rays necesitan respaldar a su abridor desde las primeras entradas, mientras que los Brewers intentarán mantener la presión para acercarse al primer campeonato de su historia.

El Juego 3 será determinante para las aspiraciones de ambos equipos: Tampa Bay buscará mantenerse en la pelea por el título, mientras Milwaukee intentará colocarse a una sola victoria de conquistar la Serie Mundial.